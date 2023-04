ÖFFI-TV gewinnt 138.000 neue Zuseherinnen

INFOSCREEN darf sich zum 25-jährigen Jubiläum der Unternehmensgründung über einen satten Umsatzsprung freuen: Das ÖFFI-TV erreicht in der Media-Analyse 2022 eine nationale Tagesreichweite von 9,0 Prozent. Das entspricht 687.000 Zuseherinnen und Zusehern, die sich täglich mit INFOSCREEN über das Weltgeschehen, Politik, Chronik, Sport und Kultur auf dem Laufenden halten. Gemessen an den Vorjahreszahlen hat das ÖFFI-TV damit 138.000 neue Zuseher:innen gewonnen ­– und 1,8 Prozentpunkte an nationaler Reichweite zugelegt. Ein wichtiger Wachstumsmotor für die Reichweite von INFOSCREEN ist ausgerechnet eine Personengruppe, die von klassischen Medien sonst nur noch schwer zu erreichen ist: Bei den 14- bis 19-Jährigen sowie bei den 20- bis 29-Jährigen hat das ÖFFI-TV mit Reichweiten von 16,6 bzw. 14,8 Prozent überdurchschnittlich großes Potenzial. Gewachsen ist INFOSCREEN auch in Wien und erzielt dort 26,9% Tagesreichweite.

„Nach der Media-Analyse ist vor der Media-Analyse“, lautet das an ein Zitat von Trainerlegende Sepp Herberger angelehnte Motto von INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl. „Unsere großen Zugewinne sind eine wichtige Bestätigung für die hervorragende Leistung der gesamten INFOSCREEN-Mannschaft. Sie sind aber auch eine schöne Motivation, unsere Reichweite im Jubiläumsjahr weiter auszubauen.“ Dabei setzt Berndl vor allem auf zwei Faktoren: Den weiteren Ausbau des INFOSCREEN-Netzwerkes und die Stärke bei den 14-29-Jährigen. „Die MA-Zahlen zeigen sehr deutlich, was sich unsere Zuseher:innen von einem ÖFFI-TV erwarten: Präsenz in möglichst vielen Öffis und Aktualität“, sagt der INFOSCREEN-Geschäftsführer.

Wachstum in Wien, aufstrebendes Salzburg

Mit einer Tagesreichweite von 26,9 Prozent – nach zuletzt 22,2 Prozent – ist dem ÖFFI-TV auch in der Bundeshauptstadt ein satter Zuwachs gelungen. Laut aktueller MA halten sich 436.000 Wienerinnen und Wiener täglich mit INFOSCREEN über das Weltgeschehen, Politik, Chronik, Sport und Kultur auf dem Laufenden. Die MA zeige einmal mehr, wie wichtig der weitere Ausbau des INFOSCREEN-Netzwerkes sei, unterstreicht Berndl. Seit der Gründung 1998 wurde dieses von Wien über Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels und Eisenstadt bis Bregenz auf mittlerweile 3.638 INFOSCREENs in den Straßenbahnen, öffentlichen Bussen und U-Bahnen ausgebaut. So wird aktuell in der Landeshauptstadt Salzburg das Netzwerk erweitert und bis Ende Juni 2023 auf 81 INFOSCREENs anwachsen. „Dass wir schon viele Monate vor dem Ende dieses Ausbaus eine Tagesreichweite von 4,2 Prozent im ganzen Bundesland schaffen, unterstreicht, dass sich Investitionen in den Bundesländern rechnen“, erklärt Berndl.

Über INFOSCREEN – DEIN ÖFFI-TV

Mit 1.6 Millionen Zuseherinnen und Zusehern pro Woche ist INFOSCREEN das einzige Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum mit Millionenpublikum. In der Media-Analyse wird INFOSCREEN in einer eigenen Kategorie ausgewiesen. Im April 1998 geht der Fahrgast TV-Sender mit drei Bildflächen in der U-Bahn-Station am Stephansplatz on screen. Heute umfasst das INFOSCREEN-Netzwerk rund 3.650 Bildflächen in und um die U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz, Eisenstadt sowie im City Airport Train, der den Bahnhof Wien Mitte mit dem Flughafen verbindet.