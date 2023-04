Provokant, elegant, informativ

Reklamiker würdigt die klassische Werbung

Ein bibliophiles Meisterstück zum Handwerk guter Werbung – Reklamiker. Ein Dossier (edition mixtumcompositum) von Michael Bilek zeigt klare Kante in Inhalt und Gestaltung: Eine Hommage an die klassische Werbung der Epoche Print, ein über 500 Seiten starkes Zeitdokument, aus dem kritisch und kompromisslos Insiderwissen und Fakten, persönliche Notizen, Feuilletonistisches und Vergnügliches quellen.



Nach Jahrzehnten als leidenschaftlicher Werber zoomt der Autor nahe heran an das „goldene Zeitalter der Werbung“, das mit der rauen Marketing-Realität von heute nicht mehr viel zu tun hat. Kenntnisreich blickt er auf fähige Köpfe, große Projekte und Kampagnen und auf alles, was dahinter steckt an Mut, Strategie und Talent, an Graphik, Textarbeit und Fotografie.

Was hier an Wissen, Erlebtem und Reflektiertem einfließt, schöpft er aus großer Tiefe. Gestalterisch spiegelt das hochwertige Hardcover-Buch die Qualität der Inhalte wider. Erstklassig in der Verarbeitung, erfüllt es Seite für Seite die Kriterien exzellenter Buchgestaltung.

Sein Buchprojekt erzählt von einer sich radikal verändernden Branche, ohne sich über die Transformation von print zu digital zu beklagen: Vielmehr stellt Michael Bilek das Verblassen von Qualitäten und Tugenden in Bezug auf Sprache, Stil, Handwerk und Esprit fest. Darum geht es ihm unterm Strich um die Würdigung von entsorgten Grundprinzipien, um den Verlust von Respekt vor dem Publikum und der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Genau dieser Fokus macht das akkurat konzipierte Werk zu einem lehrreichen, aber auch vergnüglichen Backstage-Spaziergang auf der Werbebühne seit den sechziger Jahren.

Reklamiker ist nicht nur für Werbe- und Marketingprofis bis hinein in die Chefetagen aller Unternehmen, werbefachliche und Kunst-Akademien sowie Museen interessant, sondern für alle, die schöpferische Sprache mit Anspruch und Ästhetik in der Gestaltung zu schätzen wissen. Mehr Infos unter: www.reklamiker.de

Michael Bilek (Hg.) Reklamiker.

Ein Dossier



560 Seiten

Format 28 x 25 cm

Hardcover mit Fadenheftung

€ 135,00 [D, CH] / € 138,80 [A]

ISBN 978-3-9820769-1-1

edition mixtumcompositum

Erschienen am 15. März 2023