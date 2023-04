War for digital talents

Mitarbeitergewinnung durch Sog-Wirkung

Es ist nicht der KI oder der Digitalisierung geschuldet, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Es sind top ausgebildete Menschen, die durch ihr Wissen KI sinnvoll nutzen und Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben, was neue Arbeitsplätze schafft und alte obsolet macht. Der Kampf um diese Talente und Experten wird in Zukunft zum wesentlichen Überlebensfaktor in KMU.

In diesem Gespräch zwischen den beiden Wiener Employer Branding Experten Mirco Düsterhöft und Marko Hirschnigg und MedienManager Herausgeber Otto Koller, wird klar, wie in Zeiten von Diskussionen um die Wochenstunden, Wechselbereitschaft von 52 Prozent aller Österreicher*innen oder dem Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt, mit der Frage: Wie sich das alles in Zukunft gerade für KMU ausgehen kann, umgegangen werden muss.

Düsterhöft und Hirschnigg sind davon überzeugt, dass ein wesentlicher Teil dieser Frage durch Employer Branding zu beantworten ist, weil es durch eine klare Unternehmensidentität dabei hilft, die passenden Mitarbeiter*innen nicht nur anzuziehen, sondern vor allem an das Unternehmen zu binden. Ihr Konzept basiert dabei auf den vier Säulen: Wir ziehen an, was wir ausstrahlen, Jobeinladung versus Jobausschreibung, Der Sinn des Lebens kennt keine Grenzen und Wachstum durch Wandel der Kultur.

