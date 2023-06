CCA-Venus 2023

Glänzende Award Show für kreative Bestleistung

Rund 1.000 Werber und Kreative feierten am Donnerstagabend in den Wiener Werkshallen die Verleihung des wichtigsten Preises der heimischen Kreativindustrie. Durch den Abend führte Österreichs bekannteste Dragqueen Tamara Mascara.

© Heidi Pein/Phillip Lichtenegger

Seit über einem halben Jahrhundert verleiht der Creativ Club Austria die begehrte CCA-Venus und bietet kreativen Spitzenleistungen und ihren Schöpfern den großen Auftritt – nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Jahrbuch des Creativ Club Austria. Unter dem Motto „Lust auf echte Ideen“ suchte die Jury nach relevanten, originellen und ausgezeichneten Ideen, welche die Menschen bewegen. Von den 1.285 Einreichungen haben es mit 390 Arbeiten 30,4 Prozent ins Finale geschafft und erhalten einen Eintrag in den jährlichen Kreativalmanach und 14,6 Prozent der Einreichungen werden heuer mit einer CCA-Venus-Trophäe prämiert. Damit wandern 187 CCA-Veneres und die vier Special-Awards „der Venus“, „Venus for Change“, „Client of the Year“ und „Creative of the Year“, am Donnerstagabend bei der stimmungsvollen CCA-Venus-Award-Show über die Bühne. Durch den glänzenden Abend führte Österreichs berühmteste Dragqueen Tamara Mascara, bevor im Anschluss die DJs DIAL1808 und Tori für Partystimmung sorgten.

„Der Creativ Club Austria stärkt die Relevanz von Kreativität in ganz Österreich nachhaltig. Die CCA-Venus erhöht seit über 50 Jahren konsequent die Wahrnehmung kreativer Exzellenz, die eine würdige Bühne verdient! Echte Ideen sind nicht nur der Treiber hinter wirtschaftlichen Erfolgen. Echte Ideen lösen sozialen Wandel aus und prägen unsere Gesellschaft. Deshalb setzt die CCA-Venus nicht nur Benchmarks für Bestleistungen, sondern ist vor allem auch eine wichtige Zeitzeugin für ausgezeichnete heimische Kreativgeschichte!“, so Creativ-Club-Austria-Präsident Andreas Spielvogel(DDB Wien) und Vizepräsidentin Melanie Pfaffstaller (Mel P Filmproductions).

Party für kreative Bestleistungen

Mit rund 1.000 Gästen war die Award Show restlos ausverkauft und die heimische Kreativwirtschaft zeigte sich in bester Feierlaune, um auf die Preisträger anzustoßen. Gesichtet wurden unter anderem: Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Fedja Burmeister (Jung von Matt Donau), Thomas Brunner(Sabotage Film), Samira Dadashi (Sängerin), Marcello und Mariusz Jan Demner (DMB.), Joachim Feher (RMS Austria), Georg Feichtinger (Dodo), Walter Fink (Sky Österreich), Goran Golik(go&try), Christian Gosch (Aandrs), Christopher Haberlehner (ORF-Enterprise), Yvonne Haider (Vöslauer), Andreas Hofmann (Heimat Wien), Eva Holz-Dahrenstaedt (ÖBB), Jana David-Wiedemann (BBDO Wien), Thomas Horetzky (IP Österreich), Marcus Hornek (Ogilvy), Konstantin Jakabb (tochter), Sebastian Kainz (Ogilvy), Marion Janda (Wien Nord Serviceplan), Danuta Lang(Ö3), Sebastian Larrosa-Lombardi (PPMNEXT), Gerhard Martinek (Zeppelin, Emil, Ludwig), Katharina Maun (Dodo), Thomas Mayer (PPMNEXT), Moana Merzel (DMB.), Magda Pichler (Vöslauer), Melanie Pfaffstaller (Mel P Filmproductions), Wolfgang Pfleger (Ö3), Simone Ratasich (IP Österreich), Werner Singer (Jung von Matt Donau), Andreas und Rita-Maria Spielvogel (BBDO Wien), Michael Stebegg (Die Goldkinder), Roman Steiner (Aandrs), Doris Christina Steiner (Jung von Matt Donau), Thomas Tatzl (DDB Wien), Walter Werzowa (Musikproduzent), Alexander Zelmanovics (Zeppelin, Emil, Ludwig) und Matthias Zottl (IP Österreich).