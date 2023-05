Verletztes Gerechtigkeitsempfinden, Missverständnisse und unglückliche Versuche, diese zu korrigieren, bringen das Karussell zum Drehen, es wird schneller und schneller: Wir alle kennen diese verfahrenen Situationen in kleinen und großen Konflikten. Warum sich diese Abläufe immer aufs Neue wiederholen, erklärt der Psychologe und Systemiker Arist von Schlippe in seinem neuen Buch. Dahinter steckt eine Reihe gut untersuchter, aber wenig bekannter psychologischer Vorgänge. Das Buch stellt die verschiedenen psychologischen Mechanismen in den Kontext eines systemischen Verständnisses von Konflikten und erläutert Möglichkeiten, wie das Karussell gebremst und verlangsamt werden kann. „Zehn Empfehlungen für den Umgang mit Konflikten“ ermuntert dazu, die Gedanken persönlich weiterzuführen. „Das Karussell der Empörung. Konflikteskalation verstehen und begrenzen“ ist mit einem Vorwort von Anita von Hertel und Illustrationen von Björn von Schlippe am 5. September 2022 bei Vandenhoeck & Ruprecht erschienen.

Schon immer erleben Menschen Konflikte und versuchen, sie zu begrenzen und mit ihnen umzugehen – sei es als Betroffene oder als Unterstützung, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Denn wenn ein Konfliktsystem entstanden ist, wird es für die Beteiligten immer schwerer, dem Empörungskarussell zu entrinnen. Die Komplexität unserer sozialen Lebenswelt wird ausgeblendet. Schnell werden Konfliktursachen den Personen zugeschrieben, sodass dem Gegenüber negative Motive unterstellt werden – was von der Gegenseite im gleichen Stil gekontert wird. Die beidseitige Entrüstung wächst. Zum Glück aber sind Menschen keine Automaten, denen die Logik des Konflikts diktiert wird, sondern in der Lage, als bewusste Akteur:innen zu handeln. Hierfür gibt Arist von Schlippe die nötigen Grundlagen und praktischen Rat an die Hand. Die Lektüre dieses Buches kann dazu beitragen, sensibler und konstruktiver mit Konflikten umzugehen. So kann dann auch die Empörungsenergie an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden.

Arist von Schlippe

Das Karussell der Empörung

Konflikteskalation verstehen und begrenzen

Hardcover, 246 Seiten, 27 Abbildungen

28 Euro

ISBN 978-3-525-40810-0

Am 5. September 2022 bei Vandenhoeck & Ruprecht erschienen.