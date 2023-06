Glauben unter technologischen Bedingungen

Waren die Apostel nicht die Vorläufer der heutigen Influencer? Ihre Präsenz konnten sie zwar nicht in sozialen Netzwerken nutzen, aber auch sie übten durch ihre Bekanntheit starken Einfluss aus. Auch zu unseren heutigen Emojis finden sich Vorläufer, so nutzten die frühen Christen den Fisch als Symbol zur Verständigung. Nichts liegt daher näher, als sich mit der Frage zu beschäftigen, wie sich fortschrittliche Technik und Glaube produktiv verbinden lassen. Denn die Digitalisierung wird nach und nach alle Bereiche der christlichen Frömmigkeit erfassen. Dem Glauben an Jesus Christus steht ein tiefgreifender Wandel bevor. Aber nicht der Untergang. Ein leidenschaftliches Plädoyer von Rainer Bayreuther für digitalen Fortschritt in der Kirche.

Rainer Bayreuther, Jahrgang 1967, lehrt Musikwissenschaft an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth.

Rainer Bayreuther

Der digitale Gott

160 Seiten, Klappenbroschur

€ 18,00

ISBN 978-3-532-62877-5

Erschienen Jänner 2023 im Claudius Verlag.