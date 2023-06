Thomas Wilhelm Albrecht führt in in seinem Buch vor, wie klare Kommunikation Konflikte löst und die Welt besser macht.

Überfordert, erschöpft, gereizt – die Covid-Pandemie erleben wir als kollektive Krise, als Dauerstress. Wie stark sich das auf die Kommunikation auswirkt, spiegeln die Talkshows und Social-Media-Kommentare, wo sprachliche Entgleisungen längst an der Tagesordnung sind. Wie kommen wir dagegen an? Einen Ausweg weist Thomas Wilhelm Albrecht mit der Technik der achtsamen Sprache. In seinem Buch erklärt er die Mechanismen, die zu respektlosem Umgang führen und Konflikte immer weiter anheizen. Nur durch Klarheit und Wertschätzung können wir den Teufelskreis durchbrechen. Wer bei sich und seiner Wahrnehmung startet, kann Schritt für Schritt die eigene Sprachpower entdecken. Der Ratgeber „Die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben“ mit zahlreichen Tipps und Übungen. Erschienen im Goldegg Verlag.

Wie können wir klar in der Sprache, aber dennoch achtsam sein? Der Autor erklärt, dass es sowohl im Negativen wie im Positiven zu einer Spirale kommt, die eine Eigendynamik entfaltet: Sie führt zu einem konstruktiven Miteinander oder zu einer Auseinandersetzung. Diese Mechanismen sind ständig vorhanden und regieren unsere Welt im Kleinen wie im Großen – egal ob wir uns und andere motivieren, anspornen, beruhigen, abwerten oder ärgern. Nur wer beim inneren Monolog achtsam ist, setzt das auch in der Kommunikation mit anderen Menschen fort, auch wenn das Gegenüber eine andere Meinung vertritt. Achtsame Sprache ist der Schlüssel für gegenseitiges Verständnis. So können wir glücklicher werden und sogar unsere Welt zum Positiven verändern.

Thomas Wilhelm Albrecht ist Experte für Rhetorik und Kommunikation. Nach langjähriger Erfahrung als Führungskraft wandte er sich den Themen Kultur- und Wertewandel in Unternehmen und Gesellschaft zu. Er absolvierte Ausbildungen in den USA und in Europa, ist international zertifizierter Executive-Coach und Trainer gemäß dem American Board of NLP and Hypnotherapy. Der Experte für Unternehmenskultur und Topspeaker begeisterte weit über 100.000 Menschen mit seinen spannenden Vorträgen, Seminaren und Büchern.

Thomas Wilhelm Albrecht

Die besondere Kraft der achtsamen Sprache

Wie wir reden, bestimmt unser Leben



Broschur, 220 Seiten

ISBN: 978-3-99060-265-2

Preis: 19,95 €



Erschienen im Goldegg Verlag.