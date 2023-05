Perfekte Einstimmung auf einen Publikumshit

Tausende Besucher:innen wurden am 12. Mai zur Eröffnung der Wiener Festwochen erwartet. Sie dürfen sich auf ein berauschendes musikalisches und visuelles Fest mit großartigen nationalen und internationalen Künstler:innen freuen.

INFOSCREEN ist bereits seit Jahren reichweitenstarker Medienpartner des Festivals. Heuer wird das ÖFFI-TV das Eröffnungs-Publikum auf dem Rathausplatz erstmals auf das Kultur-Highlight einstimmen. Dafür wurden gängige redaktionelle INFOSCREEN-Formate mit umfangreichen Inhalten über die Wiener Festwochen und Sponsoren-Werbung zu informativen Programm-Loops kombiniert. Zu sehen war das eigens gestaltete Sonderprogramm für rund eineinhalb Stunden vor der Eröffnung auf den großen Videowalls zu beiden Seiten der Bühne. 20 INFOSCREEN-Kund:innen durften sich zudem auf eine exklusive Einladung zum Empfang von Bürgermeister Michael Ludwig sowie VIP-Tickets für die Eröffnung und die After-Show-Party in der Volkshalle des Rathauses freuen.

INFOSCREEN ist als einziges urbanes Out-of-Home-Medium mit Bewegtbild ein idealer Kommunikationskanal für Kultur- und Veranstaltungswerbung. Dank seines starken Aktivierungspotenzials ist das ÖFFI-TV seit vielen Jahren auch ein Medienpartner der Wiener Festwochen. „INFOSCREEN begleitet Menschen auf ihrem täglichen Weg durch die Stadt. Mit zahlreichen Touchpoints und einer ebenso cleveren wie humorvollen Aufbereitung von Information ist INFOSCREEN der perfekte Botschafter für die Wiener Festwochen und die Kulturstadt Wien“, freut sich Geschäftsführerin Artemis Vakianis über die kommunikative Sogwirkung für das international renommierte Kulturfestival. Auch heuer werden Kulturinteressierte mit einer maßgeschneiderten Kampagne im Vorfeld und während der Festwochen über Programm-Highlights, Wissenswertes rund um die Veranstaltungen und spannende Gewinnspiele auf dem Laufenden gehalten.

Das Beste aus zwei Welten

Rechtzeitig zum 25. Geburtstag von INFOSCREEN wurde diese fruchtbare Zusammenarbeit nun auf eine gänzlich neue Stufe gehoben. „Wir fanden, dieser Geburtstag gehört gebührend gefeiert. Schließlich wird man nur einmal 25 Jahre alt“, betont Artemis Vakianis. „INFOSCREEN ist wie die Wiener Festwochen eine Institution in der Stadt. Das Jubiläum bei unserem Auftakt – der Eröffnung am Rathausplatz – zu feiern, war daher naheliegend.“ Die Redaktion des Öffi-TV gestaltete dafür in enger Abstimmung mit den Festwochen, die Inputs für die redaktionellen Inhalte lieferten, ein Sonderprogramm für die temporär größten INFOSCREENs des Landes links und rechts der Festwochenbühne am Rathausplatz. Beliebte redaktionelle Formate wie „Quiz“, „Die Welt in Zahlen“, „Für helle Köpfe“ oder „Thema“ ergänzen sich dabei mit einem maßgeschneiderten Programm rund um das Kulturfestival und seine Geschichte.

Inszenierung mit Überraschungseffekt

„Die Kombination aus Information, Veranstaltungs-Tipps und Werbung ist ebenso unterhaltend wie informativ. Ich bin überzeugt, dass manche Fakten über die Festwochen selbst für manche Stammgäste und Kulturinteressierte überraschend und neu sind“, skizziert INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl die Inhalte. Begeistert ist er auch über die Möglichkeit, das Öffi-TV in einem außergewöhnlichen Setting zu präsentieren und von diesem Imagetransfer zu profitieren. Insbesondere der Überraschungseffekt sei dabei nicht zu unterschätzen. Schließlich erleben die Besucher:innen der Festwochen-Eröffnung das INFOSCREEN-Programm außerhalb des gewohnten Umfelds. „Dadurch liefern wir nicht nur einen würdigen Rahmen für die spektakuläre Eröffnung, sondern können uns auch selbst besonders aufmerksamkeitsstark inszenieren“, ist Sascha Berndl überzeugt. „Außerdem können wir dadurch 20 unserer Kund:innen einen besonderen Eröffnungsabend inklusive Bürgermeister-Empfang, VIP-Plätzen und After-Show-Party bieten. Diese einmalige Gelegenheit konnten wir uns nicht entgehen lassen.“

