Wer steckt hinter diesen Komplimenten

Äußerst ungewöhnliche Sujets machen in Wien neuerdings die Runde. Hier will jemand offensichtlich den Wiener:innen mit unglaublicher Freundlichkeit ihren Grant austreiben. Denn seit dieser Woche bekommen die Bewohner:innen der Bundeshauptstadt ungewöhnlich viele Komplimente auf Screens auf Straßen und in Öffi-Stationen präsentiert. Zu lesen sind kurzweilige Lobeshymnen wie „Sara, du schaffst alles“ oder „Thomas, du bist ein genialer Freund“. Wer steckt hinter diesen Botschaften im öffentlichen Raum? Die Auflösung wird wohl noch ein wenig auf sich warten lassen…