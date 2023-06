Aktionswoche der offenen Druckereien

Mit dem Tag des Drucks am 20.05. startete die zweite Aktionswoche des Verband Druck Medien Österreich. Besonderes Highlight: In ganz Österreich luden Druckereien Schulen in ihre Betriebe ein und begeisterten junge Technik- und Grafikinteressierte.

Mehr als 1.000 Schüler:innen besuchten im Rahmen der Aktionswoche eine der teilnehmenden Druckereien und ließen sich zeigen, wie Etiketten, Folder, Plakate oder auch Zeitungen entstehen. „Wir haben uns letztes Jahr dazu entschieden, dass nicht nur unsere Produkte sondern auch die Druckereien und der gesamte Druckprozess sicht- und greifbarer werden soll. Schließlich leisten Druckereien eine wichtige Arbeit und bieten spannende Berufsfelder an“, sagt Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien Österreich. Dass hier noch Aufholbedarf ist, zeigt eine Umfrage des Verband Druck Medien. Die Beschreibungen der Berufsbilder in der Druck- und Medienbranche finden nämlich besonders viele junge Menschen spannend. 39 Prozent der 18 bis 29-Jährigen Österreicher:innen interessieren sich für den Beruf Medienfachkraft, 27 Prozent können sich für Drucktechnik begeistern, 22 Prozent für die Endverarbeitung und 21 Prozent für die Druckvorstufe. Doch können sich nur wenige vorstellen, was sie in einer Druckerei erwartet. Mit der Aktionswoche möchte der Verband Druck Medien jungen Menschen die Welt des Druckes näherbringen. Das Interesse ist auf jeden Fall da, wie die Bilanz der zweiten Aktionswoche zeigt.

Diese Druckereien haben teilgenommen

Burgenland

Walstead Leykam Druck GmbH & CO KG, 7201 Neudörfl

ÖKI Österreichische Kuvertindustrie, 7027 Hirm

Kärnten

Glandruckerei Marzi, 9300 St. Veit/Glan

Hermagoras, 9053 Viktring

Seebacher GmbH, 9620 Hermagor

Tiebeldruck, Feldkirchen

Niederösterreich

Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG, 2000 Stockerau

Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Druckerei Ferdinand Berger & Söhne Gesellschaft m.b.H., 3580 Horn

Druckerei Janetschek, 3580 Heidenreichstein

Oberösterreich

Kontext Druckerei GmbH, 4020 Linz

Estermann GmbH, 4971 Aurolzmünster

Salzburg

Offset 5020 Druckerei und Verlag GmbH, 5072 Siezenheim

Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen

Latzer Grafik & Druck GmbH, 5760 Saalfelden

Steiermark

Winkler Kuvert GmbH, 8020 Graz

druckhaus scharmer GmbH, 8330 Feldbach

druckhaus scharmer GmbH, 8280 Fürstenfeld

Tirol

Green Print Osttirol e.U., 9900 Lienz

Oberdruck GmbH, 9991 Dölsach

Wien

Druckerei Hans Jentzsch & Co GmbH, 1210 Wien

Franz Barta GmbH, 1150 Wien