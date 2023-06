Audiovisuelle Zielgruppenansprache

Revolutionär. kronehit und Goldbach Austria ermöglichen durch die Kombination von Radio und DOOH

kronehit, Österreichs größter Privatradiosender und Goldbach Austria, die reichweitenstärkste Digital Out-of-Home-Vermarkterin des Landes, haben gemeinsam ein Produkt entwickelt. Eine Kombination aus Radiowerbung und Digitaler Out-of-Home Kampagne.

Audiovisuelle Werbung während des Arbeitsweges als Schlüssel zum Erfolg? Mit dem ausgeklügelten System der beiden österreichischen Unternehmen können 370.000 Pendler:innen in und um Wien erreicht werden. Neben Spots im Radio wird mittels digitaler Screens die Werbebotschaft, entlang der Hauptverkehrswege, auch visuell dargestellt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Goldbach und die Entwicklung dieses Kombiprodukts. Das Ziel der ersten audiovisuellen Kampagnen, ist es Pendler:innen von und nach Wien anzusprechen und damit attraktive Leistungswerte für unsere Kunden zu generieren“, so Martin Holzer, Head of Digital Sales bei kronehit.

Die geschickte Platzierung der Kampagnen, während der kronehit Drive Time, morgens und abends, und die visuelle Darstellung auf 66 Screens an 49 Locations, in derselben Zeitschiene, durch Goldbach Austria, ermöglicht ein maximales Outcome für Werbetreibende. Durch die programmatische Ausspielung der DOOH-Werbemittel über einen Managed Deal der Goldbach ist die Kampagne automatisiert und ohne zusätzlichen Aufwand für Werbekund:innen innerhalb der exakten Zeitspanne zu sehen.

Die taiwanische Fluggesellschaft EVA Air konnte von dem gemeinsamen Kombiprodukt bereits überzeugt werden und hat sich für eine Kampagne für den Großraum Wiens entschieden.

Jennyfer Christine Wu, Assistant Manager von EVA Air zeigt sich begeistert: „Wir finden dieses Joint Venture Pilotprojekt sehr spannend, weil es einmalig in Österreich ist und durch den Synergieeffekt eine hohe Reichweite erzielen kann. Die Verbindung von Außenwerbung und Radiospot, von Visuellem und Audio, erscheint uns als die optimale Zusammensetzung, um unsere Zielgruppen gut zu erreichen und vor allem in Erinnerung zu bleiben. Abgesehen davon, freut uns natürlich die Kosteneffizienz der Kampagne durch diese Bündelung von audiovisuellen Synergien.“

Imagewerbung, Absatzförderung, Gewinnmaximierung oder Bedürfnisweckung sind einige der Vorteile, die Kund:innen durch die Kooperation von kronehit und Goldbach Austria generieren können.

Christopher Miesbauer, Head of Digital Out-of-Home Sales bei Goldbach Austria: „Es freut uns sehr, dass wir in gemeinsam mit kronehit den Kunden EVA Air erstmals für die Mediengattung DOOH in unserem Netzwerk begeistern konnten und anhand unseres Kombiproduktes die Vorteile einer programmatischen Ausspielung optimal nutzen konnten. Durch Zeitschienen- und Geo-Targeting können wir Pendler:innen im Großraum Wien über die Kanäle Radio und DOOH gleichzeitig ansprechen. Somit ermöglichen wir erstmals in Kombination die audiovisuelle Werbeansprache einer Zielgruppe.“