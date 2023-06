Das House of Communication Wien verwandelte sich für die Regenbogenparade zum House of Love.

Am 17. Juni 2023 fand wieder die Regenbogenparade statt. Das Wiener House of Communication mit den Agenturen Wien Nord Serviceplan, Mediaplus, Plan.Net, NOW Serviceplan und St. Elmo ́s feierte gemeinsam mit internationalen Kolleg:innen aus der Serviceplan Gruppe mit einem eigenen Wagen und protestierte für die Rechte der Queercommunity.

Für die von Vienna Pride veranstaltete Regenbogenparade hat das House of Communication (HoC) das Motto „CREATIVITY KNOWS NO LIMITS“ gewählt. Die Gruppe möchte damit zeigen, dass Wertschätzung, Respekt und Unterstützung in allen Bereichen großgeschrieben werden und Diversität einen unverzichtbaren Mehrwert bietet.

Markus Mazuran, Managing Partner der Serviceplan Group Austria, betont die Bedeutung der Veranstaltung:

„Die Teilnahme an der Regenbogenparade unterstreicht unser Engagement für Vielfalt und Inklusion. Kreativität und Innovation können nur entstehen, wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und sich gegenseitig bereichern. Deshalb setzen wir uns für einen Arbeitsplatz ein, an dem sich alle wertgeschätzt und respektiert fühlen.“

Die Präsenz des HoC auf der Regenbogenparade als offizieller Vienna Pride Partner wurde dabei von der hauseigenen D,E&I Taskforce (Diversity, Equity and Inclusion) organisiert. Damit tritt man als HoC einmal mehr aktiv für die Anliegen von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen ein – im Arbeitsumfeld und außerhalb.

Die Arbeitsgruppe setzt sich insgesamt für Gleichberechtigung – in allen D,E&I-Dimensionen – innerhalb des Unternehmens ein: So wurden beispielsweise zuletzt auf Initiative des HoC Wien alle rund 5.500 Kolleg:innen der Serviceplan Gruppe weltweit dazu aufgerufen, ihre Pronomen in der E-Mail-Signatur anzugeben, um noch mehr Awareness und Sichtbarkeit für die LGBTQIA+ Community zu schaffen.

So möchte man als HoC ein starkes Zeichen aus der Kreativbranche für queere Menschen setzen und sich als inklusiver Arbeitgeber präsentieren.