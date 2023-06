Die RTL-Vermarktungstochter IP Österreich setzt mit einer exklusiven Vermarktungskooperation mit der renommierten Audio Spezialagentur ANY EVER den ersten Meilenstein in ihrer groß angelegten In-Game-Advertisement Offensive. Durch diese strategische Partnerschaft wird das In-Game-Inventar von ANY EVER in das Portfolio von IP Österreich integriert und Kunden der IP erstmals ermöglicht, Bild- und Audiowerbung nahtlos in interaktive Spielerlebnisse einzubinden und ihre Markenbotschaften auf einzigartige und authentische Weise zu präsentieren.



ANY EVER – Vorreiter im Bereich In-Game Audio





ANY EVER, Vorreiter im Bereich In-Game Audio, betont den entscheidenden Vorteil der In-Game-Audiowerbung, bei der Spieler: innen nicht unterbrochen werden und somit maximale Aufmerksamkeit und überdurchschnittliche Klickraten erzielt werden können. Dank des störfreien Charakters der Werbeform, wird die Marke zudem positiv wahrgenommen.



Ein bedeutender Meilenstein für IP Österreich





Die neue Partnerschaft stellt jedoch erst den Anfangsschritt in Richtung einer umfassenden In-Game-Advertisement Strategie von IP Österreich dar, die in den kommenden Monaten weiter ausgebaut wird. Durch diese Initiative positioniert sich IP Österreich als Vorreiter in der österreichischen Werbebranche.

„Die Vermarktungskooperation mit ANY EVER markiert einen bedeutenden Meilenstein für IP Österreich und ist unser erster Schritt in das aufstrebende Feld des In-Game-Advertisements“, erklärt Claudia Ostermann-Schabata, Head of Marketing & Innovation bei IP Österreich. „Unser Ziel ist es, den verändernden Bedürfnissen des Werbemarktes gerecht zu werden und unseren Kunden ein umfassendes Portfolio an innovativen Werbeformaten anzubieten, um ihre Botschaften auf neue und einzigartige Weise zu vermitteln.“

Matthias Zottl, Head of Online bei IP Österreich ergänzt: ”Die Integration von Audiowerbung in Spiele eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das

Augenmerk der Spieler: innen zu gewinnen und gleichzeitig ein ansprechendes Spielerlebnis zu bieten. Die hohe Aufmerksamkeit während des Spielens gewährleistet eine effektive Vermittlung von Werbebotschaften und den Aufbau einer nachhaltigen Markenpräsenz.”



Authentische Markeneinbindung in interaktive Spielerlebnisse



Bei In-Game-Advertisement können verschiedene Zielgruppen gezielt angesprochen werden, da Spiele Menschen aller Altersgruppen und sozialen Hintergründe anziehen. Durch die authentische Einbindung von Marken in das Spielerlebnis, wird eine starke Verbindung zwischen dem Spielgeschehen und der Werbebotschaft geschaffen, was zu einer positiven Wahrnehmung und einem höheren Engagement führt. Interaktive Möglichkeiten mit den Werbebotschaften zu interagieren, stärken zudem die Bindung zwischen Marke und Zielgruppe.



Mobile Games als tägliche Begleiter





Mobile Games sind für viele Menschen zum täglichen Wegbegleiter geworden. Laut der GfK Studie von 2021 „Gaming in Austria“, spielen 5,3 Millionen Österreicher: innen Videospiele, vom Enkelkind bis zu den Großeltern – oft auch gemeinsam und im Schnitt 12,9 Stunden pro Woche. Sechs von zehn Österreicher: innen spielen regelmäßig Videogames. 43% der österreichischen Gaming-Community spielen am liebsten über das Smartphone. Diese Zahlen unterstreichen das Potenzial von In-Game-Advertisement, um eine breite Zielgruppe zu erreichen und deren Aufmerksamkeit effektiv zu gewinnen.

Weitere Informationen über die Vermarktungskooperation zwischen IP Österreich und ANY EVER sowie das Angebot der In-Game-Audiowerbung finden Sie auf der Website von IP Österreich auf ip.at.

Über ANY EVER: ANY EVER erschafft mit Freude und Leidenschaft alles, was mit Sound, Audio-Marketing und guter Kommunikation zu tun hat. Intelligente Ideenentwicklung und -umsetzung für Radio, Online-Audio & Podcast, smarte Kampagnen und In-Game Audio Ads, inklusive exakter Media-Auswahl bis hin zu feinsten Soundproduktionen. In Zusammenarbeit mit ihrem Partner Odeeo entwickeln sie unter anderem – und ganz nebenbei – die In-Game-Audiowerbung der Zukunft. Für große Marken, starken Mittelstand und vor allem für zufriedene Kunden.