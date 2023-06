Marketagent KI-Contest

Der Gewinner des weltweiten Kreativ-Wettbewerbs kommt aus Kolumbien

Generative künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde und es bahnt sich mit diesen Tools gerade die nächste Revolution in Richtung Demokratisierung der Kreativität an. Marketagent hat neue Trends schon immer mit offenen Armen empfangen und veranstaltete im April einen großen KI Contest in seiner weltweiten Meinungsbildner*innen-Community. Zum Gewinner wurde im demokratischen Publikumsvoting ein Beitrag aus Kolumbien gekürt.

An generativen KI-Tools kommt derzeit niemand vorbei. Neben der gehypten Textanwendung ChatGPT gibt es auch zahlreiche KI-Bildgeneratoren, die künstliche Intelligenz nutzen um digitale Bilder zu erstellen. Und das entweder fotorealistisch, als Comic oder im Stile des Lieblingskünstlers. Der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein und mit den richtigen eingegebenen Schlagwörtern kann Jeder und Jede selbst zum Artist werden.

Genau diese versteckten Künstlerinnen und Künstler wollte Marketagent mit seinem großen KI-gestützten Contest vor den Vorhang holen. Als verbindendes Element wurde das Fragezeichen auserkoren. Schließlich ist dieses Symbol so etwas wie ein fundamentaler Bestandteil der Marktforschungsbranche. Ansonsten gab es keine weiteren Vorgaben und die Teilnehmer*innen konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Von Baden in die Welt

Und das haben sie auch getan! Fast 900 Einreichungen haben Marketagent im Laufe des Aprils erreicht. Teilgenommen haben Menschen aus 64 unterschiedlichen Ländern. Kein Wunder, schließlich ist die Marketagent Meinungsbildner*innen-Community mittlerweile über die ganze Welt verteilt. „Wir decken mit unserem Online Access Panel bereits 84 Länder ab. Aktionen wie diese helfen uns, mit den Panelistinnen und Panelisten – egal woher sie sind – zu connecten und sie ein bisschen näher zu uns nach Baden zu bringen“ so Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.

Aus allen Einreichungen wählte die Marketagent-interne Jury die 20 besten aus, die sich im Anschluss einer demokratischen Abstimmung in der Community stellten. Rund 10.000 Personen gaben ihre Stimme ab und nahmen am weltweiten Publikumsvoting teil. Die Internationalität des Contests spiegelt sich schlussendlich auch in den Stockerlplätzen wider. Als klarer Gewinner wurde das KI-Bild von José Maria aus Kolumbien gekürt. Auf Platz 2 schaffte es die Einreichung von Radovan aus Serbien und Niklas aus Deutschland komplettiert das Siegertreppchen.

Geschäftsführer Thomas Schwabl zeigt sich mehr als zufrieden mit dem Contest: „Wir sind überwältigt vom Ergebnis unseres Contests! Die Bilder waren teilweise auf extrem hohem Niveau und es freut uns sehr, dass wir Leute auf der ganzen Welt motivieren konnten, teilzunehmen. Aktionen wie diese sind für uns ja auch immer ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Community. Nicht umsonst bezeichnen wir unsere knapp 3 Millionen Panelistinnen und Panelisten gerne als das Herzstück unseres Unternehmens.“