Employer Branding trifft auf E-Sports-Community

Innovativ, mutig, zukunftsorientiert: Das Salzburger Medizintechnikunternehmen W&H geht neue Wege im Employer Branding. Beim LEVEL UP, DEM Gaming- und E-Sports-Festival, trifft das Unternehmen auf die leidenschaftliche, österreichische Gaming-Community. Ziel ist es, vor allem junge, talentierte Teamplayer:innen auch für W&H zu gewinnen.

Die Generation Z und Alpha prägen den Arbeitsmarkt der Zukunft. Um die Digital Natives erreichen zu können, braucht es neue Ansätze. Aus diesem Grund startete das Medizintechnikunternehmen W&H aus Salzburg ein außergewöhnliches und einzigartiges Projekt. Im DACH-Raum ist es das erste Unternehmen, dass die eigenen Mitarbeiter:innen zu E-Sports-Profis macht. „Wir schlagen mit unserem E-Sports-Projekt einen unkonventionellen Weg ein und bekommen oft die Frage gestellt, warum ein Medizintechnikunternehmen ein E-Sports-Werksteam gründet. W&H hat viele Gemeinsamkeiten mit der Gamingszene. E-Sportler:innen sind Teamplayer:innen – wir bei W&H auch. Deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass Medizintechnik und E-Sports zusammenpassen“, erklärt Anita Thallinger, Director Marketing bei W&H.

W&H beim LEVEL UP

E-Sports: Der Sport der Zukunft – und die Branche wächst. Für das Jahr 2025 wird eine E-Sports-Zuschauerzahl von 641 Millionen Menschen weltweit prognostiziert. Zum Vergleich, 2021 belief sich die Zahl auf rund 489 Millionen. Auch in Salzburg trifft sich die Gaming-Community. Beim LEVEL UP Festival waren es dieses Jahr mehr als 9.000 Besucher:innen, von E-Sportler:innen über Hobbygamer:innen und Technikverliebten bis hin zu Cosplayer:innen und Virtual Reality-Fans. W&H nimmt bereits zum dritten Mal am LEVEL UP teil. Auf dem Messestand des Unternehmens konnten Besucher:innen erstmalig gegen die W&H-Werksteams antreten. Die W&H „Sharks“ und W&H „Tigers“ gaben dabei Auskunft über Karrieremöglichkeiten beim Medizintechnikpionier und berichteten über ihre ersten Erfahrungen in der Welt des Competitive Gaming. „Es war sehr cool, Teil dieser Veranstaltung zu sein und die Leidenschaft für Gaming mit so vielen anderen Menschen teilen zu können. Ich habe einige spannende und herausfordernde Matches gespielt und freue mich schon aufs nächste Jahr“,

so Julian Pfeil, E-Sport-Gamer bei den W&H Tigers.