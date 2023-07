Jubiläumsfest von INFOSCREEN

Mit einer „Wetterwarnung“ der besonderen Art überraschte INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl am 28. Juni 2023 bei der Begrüßung der 250 geladenen Gäste zur 25-jährigen Geburtstagsfeier im Zoo Schönbrunn. Seit dem Start 1998 mit den ersten Bildflächen in der U-Bahn-Station am Wiener Stephansplatz, habe man sich fulminant entwickelt. „Wir sind jetzt in allen Bundesländern vom Neusiedler- bis zum Bodensee vertreten. Deshalb verspreche ich stürmische Reichweiten-Zuwächse von INFOSCREEN.“ Mit spannenden Führungen durch die Tierwelt, kulinarischen Erlebnissen in der ORANG.erie, Anschnitt der Geburtstagstorte, Frozen-Joghurt Station, Showbarkeeper, Schnellzeichner, Lasershow und Silent Disco machte das ÖFFI-TV den milden Sommerabend zur unvergesslichen Geburtstagsparty.

Anerkennend blickte Patrick Quatember, Sales- und Marketingleiter des Tiergartens Schönbrunn, bei der gemeinsamen Begrüßung mit Sascha Berndl in der ORANG.erie auf die österreichweite Expansion von INFOSCREEN. „Wir sind der älteste noch bestehende Zoo der Welt und sechsmal in Folge der beste Zoo Europas. Eine Expansion in andere Städte werden wir trotzdem nicht schaffen.“ Dabei war das Gründungsjahr von INFOSCREEN auch für den Zoo ein ereignisreiches, blickte Quatember zurück. „1998 haben wir die Generalsanierung der Volieren-Anlage mit dem Zuwachs an Waldrappen und Keas abgeschlossen, die neue Luchsanlage am Tirolerhof eröffnet und die Ausstellung „4 Millionen Jahre Mensch“ mit dem Original der Venus von Willendorf als Schauobjekt organisiert.“ Vor fünf Jahren hat der Zoo INFOSCREEN als Dank für die langjährige Zusammenarbeit die Patenschaft für die Orang-Utans geschenkt. Dass diese vor drei Wochen Nachwuchs bekommen haben, symbolisiere die lebendige Partnerschaft zwischen dem Zoo und INFOSCREEN nachdrücklich, waren sich Quatember und Berndl einig.

Unerschöpfliche Faszination Zoo

Dass der Tiergarten Schönbrunn auch nach vielen Jahren der Partnerschaft und vielen Führungen nichts an Anziehungskraft eingebüßt hat, zeigte sich schon bei der Einladung. „Unser Jubiläumsfest war binnen 24 Stunden restlos ausgebucht“, erklärte Berndl. Ebenso unerschöpflich wie die Attraktivität des Tiergartens scheint auch die Expertise der Guides zu sein. „Dass wir nach den vielen Führungen, die wir schon hatten, jedes Jahr wieder neue Aspekte über die Tierwelt und die tierpflegerische Arbeit erfahren, spricht für das enorme Engagement des gesamten Teams“, betonte Berndl. So dürfte den Freunden und Partnern des ÖFFI-TV bisher nicht bekannt gewesen sein, dass Robben während sie im Wasser schlafen, ein Auge offen halten, oder, dass Geschlecht und Geburtsjahr der Humboldt-Pinguine durch Farben auf den Ringen an ihren Flügeln erkennbar sind.

Zoologische Erfolge und Zuchtstopps

Überrascht dürfte manche Gäste auch haben, dass es in den europäischen Zoos derzeit einen Zuchtstopp für Eisenbären gibt. Sonst würde es mehr Nachwuchs als freie Plätze geben. Immense Bedeutung hat die Zucht für den Vietnam-Sikahirsch, der in freier Wildbahn bereits ausgestorben ist. Am Ort des jüngsten Zuchterfolges – der ORANG.erie, die der Wohnort des drei Wochen alten Orang-Utans-Nachwuchses und zugleich kulinarisches Quartier ist – stellte sich Gewista-Geschäftsführer Franz Solta mit einer Torte als Geburtstagsgeschenk für INFOSCREEN ein.

Gratulant mit Tortenspende

Solta, der selbst jahrelang die Geschicke von INFOSCREEN als Geschäftsführer geleitet hat, übergab eine Geburtstagstorte und gratulierte dem Team um Sascha Berndl zur beispiellosen Erfolgsgeschichte. „Auch in unserem gemeinsamen Mutterkonzern JCDecaux in Paris verfolgt man staunend den Erfolgskurs von INFOSCREEN. In keinem anderen der über 80 Länder, in dem JCDecaux sonst noch aktiv ist, konnte ein Medium auch nur im Ansatz eine derartige Präsenz in und um die öffentlichen Verkehrsmittel aufbauen.“ Gemeinsam mit Patrick Quatember und Sascha Berndl nahm Solta schließlich auch den Tortenanschnitt vor. Danach genossen die Freunde und Partner von INFOSCREEN eine an Attraktionen reiche Geburtstagsparty. Am Dinner in der ORANG.erie, der Frozen-Joghurt Station, dem Showbarkeeper und Schnellzeichner, sowie der Lasershow und Silent Disco erfreuten sich unter anderem Djeiran Malek-Hofmann (MuseumsQuartier), Carmen Wieninger (Wiener Staatsoper), Theresa Pointner (ImPulsTanz), Ruth Strondl (Kunsthistorisches Museum Wien), Anna Kaltenböck (Samariterbund), Lisa Fellner (Vienna Capitals) und Anna Hajgato (emotion group).

Impressionen