SK Rapid setzt weiterhin auf INFOSCREEN

Medienpartnerschaft von Grün-Weiß und ÖFFI-TV wird verlängert

Die Sommervorbereitung für die kommende Bundesligasaison 2023/24 ist in vollem Gange und auch der Spielplan wurde bereits veröffentlicht. Am 5. August kommt es zum ersten Heimspiel des SK Rapid im Allianz Stadion. Medienpartner INFOSCREEN trägt einen wesentlichen Anteil, den interessierten Öffi-FahrerInnen den Besuch im Allianz Stadion schmackhaft zu machen. Nun wurde die bereits 10-jährige, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ÖFFI-TV verlängert.

„Unser Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf ist in jeder Hinsicht sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Deshalb sind die Öffis der ideale Ort und INFOSCREEN das perfekte Medium, um die einzigartige Stimmung in unserem Stadion zu transportieren und Lust auf einen Besuch bei uns zu machen“, begründet Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann, die Vertragsverlängerung.

Bereits seit 2014 bewirbt das ÖFFi-TV in seinem Programm die Heimspiele des Traditionsvereins in den Wiener Straßenbahnen, öffentlichen Bussen und U-Bahnen. Angekündigt werden auch besondere Anlässe wie der „Greenie Tag“ oder der „Tag der offenen Tür“, welcher übrigens am 15. Juli 2023 in Hütteldorf stattfindet. Im Gegenzug ist INFOSCREEN auf der Bandenwerbung oder auf der Videowall im Allianz Stadion präsent.

Reichweitenturbo für Zuschauermagnet

Dass Rapid der unerreichte Zuschauermagnet des heimischen Fußballs ist, belegt die Statistik der ADMIRAL Bundesliga. Dass INFOSCREEN das reichweitenstärkste Nachrichtenmedium im öffentlichen Raum ist, bestätigt die Media-Analyse. Alleine in Wien erzielt das ÖFFI-TV eine Tagesreichweite von 26,9 Prozent. Damit halten sich 436.000 Wienerinnen und Wiener täglich mit INFOSCREEN über das Weltgeschehen, Politik, Chronik, Sport und Kultur auf dem Laufenden. „Um einen Zuschauermagneten wie Rapid tatkräftig unterstützen zu können, braucht es mediale Schlagkraft. Deshalb freut es uns, dass wir die Grün-Weißen weiterhin mit unserer Reichweite unterstützen dürfen“, freut sich INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl.