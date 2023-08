Dank der Stimme Karriere machen

Profi-Sprecher Patrick Khatrao verrät im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller wie jeder mit Charisma und Begeisterung im Berufsleben überzeugt.

Ob in Zoom-Meetings, Verkaufsgesprächen oder Vorträgen: Jeder muss im Job mal sprechen – und wer dabei überzeugt, kommt in der Karriere weiter voran. „Dabei kommt es gar nicht so sehr auf das ‚Was‘, sondern auf das ‚Wie‘ an“, sagt Patrick Khatrao.

„Um befördert zu werden, muss man überzeugend klingen und Menschen begeistern können.“ Der Profi-Sprecher vertont seit über 7 Jahren Hörbücher und bildet jedes Jahr über 100 Sprecher aus. Er weiß genau, mit welchen Tricks wir so sprechen, dass man uns das Gesagte auch abkauft.

