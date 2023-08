Mutige Entscheidungen in unsicheren Zeiten

„Dem Mutigen gehört die Welt“ lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch gilt das auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten? Knapp 500 berufstätigen Österreicherinnen und Österreichern aus den Bereichen Marketing und Kommunikation wurde im Rahmen des „MUT Indexes“ auf den Zahn gefühlt und sie wurden zu ihren Ansichten hinsichtlich Business-Entscheidungen befragt. Spannend dabei: Der Wunsch nach mehr Mut ist ganz klar vorhanden – jedoch mit angezogener Handbremse.

Fact Box 93% wünschen sich mehr Mut bei wirtschaftlichen Entscheidungen

Für 70% ist „Fahren auf Sicht“ angesichts der aktuellen Wirtschaftslage dennoch die beste Entscheidungsstrategie

Das Verlassen der Komfortzone ist laut 61% angesagt, jedoch mit Bedacht

Chronische Entscheidungsschwäche ist laut 87% das große Handicap vieler Unternehmen

65% beurteilen die Fehlerkultur im eigenen Unternehmen gut, in Österreich allgemein wird sie nur von 25% positiv empfunden

Die vergangenen Jahre haben es der Wirtschaft nicht gerade leicht gemacht, auf stabilen Beinen zu stehen. Woche für Woche schlittern unzählige Unternehmen in die Insolvenz. Und trotzdem, oder gerade deshalb ist der Wunsch nach mehr Mut und Entschlossenheit bei wirtschaftlichen Entscheidungen stark ausgeprägt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter 486 berufstätigen Österreicher*innen aus den Bereichen Marketing und Kommunikation. So geben neun von zehn Befragten an, dass sie sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit mutigere Schritte seitens der Unternehmenswelt erwarten. „Der MUT-Index zeigt, dass bei fast 93% der befragten Unternehmen der Wunsch nach mehr Mut bei wirtschaftlichen Entscheidungen vorhanden ist. Dieser wird allerdings durch die aktuelle wirtschaftliche Situation gebremst“, hält Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, fest.

Diese volatile Wirtschaftslage ist es auch, weshalb 70% der Vernunft den Vorrang geben und „Fahren auf Sicht“ momentan als die beste Entscheidungsstrategie betrachten. Und das, obwohl die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass Mut und Entschlossenheit in der Geschäftswelt nach wie vor geschätzt werden. Dennoch halten es lediglich 3 von 10 derzeit für angebracht, „Mit Vollgas auf die Überholspur“ zu ziehen. „Wie so oft in der heutigen Zeit identifizieren die Befragten ein ambivalentes Bild, das einerseits den Wunsch nach mehr Mut zum Ausdruck bringt, der aber gleichzeitig durch ein Bedürfnis nach Fahren auf Sicht gebremst wird. Wunsch und Wirklichkeit driften hier einmal mehr deutlich auseinander“ bringt es Marketagent Geschäftsführer Thomas Schwabl auf den Punkt.

So wird die Bedeutung von mutigen Schritten zwar hervorgehoben, 61% der Befragten betonen jedoch, dass es ratsam wäre, die Komfortzone nur mit Bedacht zu verlassen um Risiken zu minimieren. Ein gutes Viertel zeigt sich hingegen davon überzeugt, dass dieser Schritt dringender denn je zuvor notwendig sei.

Wie agiert das eigene Unternehmen?

Wenn es um das eigene Unternehmen geht, sind 6 von 10 der Meinung, dass es bereits mutig genug agiert. In der Tat werden couragiertes Handeln und Eigeninitiative in der Mehrheit der Fälle belohnt, wie 60% der Befragten bestätigen. Insbesondere kleinere Betriebe freuen sich über beherzte Mitarbeiter*innen, während in größeren Unternehmen zu viel Mut weniger gerne gesehen wird. Dabei gehört laut 9 von 10 Umfrageteilnehmer*innen „dem Mutigen die Welt“, wie es bereits das bekannte Sprichwort besagt. Entschlossenheit und Risikobereitschaft werden demnach als treibende Kräfte für Erfolg wahrgenommen, eine klare und mutige Entscheidungsfindung als essenziell erachtet, um sich in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten. So verwundert es auch kaum, dass 87% der Aussage zustimmen, dass chronische Entscheidungsschwäche das große Handicap von Unternehmen sei.

Doch Entscheidungen können auch schief gehen, was in weiterer Folge die Frage nach dem richtigen Umgang mit Fehlern aufwirft. Und auch hier spiegeln die Umfrageergebnisse ein wenig überraschendes Bild wider. Während drei Viertel der Befragten der Meinung sind, dass die Fehlerkultur in Österreich generell nicht gut ausgeprägt ist, betrachten 65% ihre eigenen Unternehmen als positiven Ausnahmefall.

„Die Ergebnisse der Mut-Umfrage zeigen, dass es bei Mut wie bei Veränderung ist. Man selber ist eh super, nur die anderen sollten sich ein wenig zusammenreißen. Tatsächlich gilt auch hier, mehr mit gutem Beispiel voranzugehen“ appelliert Alexander Oswald, Präsident der Österreichischen Marketinggesellschaft.

About Marketagent

Marketagent sieht sich gleichermaßen als Pionier und Innovationsführer der digitalen Markt- und Meinungsforschung in Österreich. Mit einem Fokus auf quantitative und qualitative Consumer Research Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden, Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück unseres Instrumentariums ist ein 3 Mio. Personen umfassendes Online-Panel, welches im Januar 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im Jänner 2022 nach der aktuellsten ISO Norm 20252 rezertifiziert wurde. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Top-Unternehmen wie die Telekom Austria AG, Bank Austria, McDonald‘s, Spar, die Österreichische Post AG, Generali oder Hervis. Die Themenfelder und Forschungsschwerpunkte sind vielfältig und decken sämtliche Bereiche der Markt- und Meinungsforschung ab. www.marketagent.com

Studiensteckbrief: