Zum dritten Mal in Folge prämierte Deloitte Österreich gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien „Austria´s Best Managed Companies“. Im Rahmen des international etablierten Programms wurden die teilnehmenden Unternehmen einer umfassenden Bewertung durch eine unabhängige Expertenjury unterzogen. Die feierliche Übergabe der Awards fand im Rahmen einer Gala am 20. September 2023 statt.





Drohende Rezession, hohe Inflation, drängender Personalmangel – die Zeiten für Österreichs Unternehmen sind gerade alles andere als einfach. Viele von ihnen lassen sich vom herausfordernden Umfeld jedoch nicht beirren und meistern die aktuelle Situation mit Bravour. Deloitte Österreich und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien haben es sich im Rahmen des Programms „Austria´s Best Managed Companies“ zur Aufgabe gemacht, ebendiese Betriebe vor den Vorhang zu holen.



„Fleiß, Einsatzbereitschaft, Verantwortung, Verlässlichkeit und ein gutes Augenmaß – diese starken Attribute der heimischen Unternehmen bilden die Erfolgsgrundlage für Österreichs Wirtschaft“, so Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich und Leader Deloitte Private. „Die diesjährigen Teilnehmer von ‚Austria´s Best Managed Companies‘ sind gesamthaft hervorragend aufgetreten und haben damit eine wichtige Vorbildfunktion.“



International etablierte Plattform

„Best Managed Companies“ ist ein seit mehreren Jahren international bestehendes Programm von Deloitte. Dabei werden Unternehmen ausgezeichnet, die in den vier Kategorien Strategie, Produktivität und Innovation, Governance und Finanzen sowie Kultur und Commitment hervorragend aufgestellt sind. Zudem standen die Themen Cyber Risk und ESG heuer im Fokus der Bewertung.



Das zentrale Element des Programms ist ein von Deloitte durchgeführter Workshop mit dem Top Management zur Detailanalyse der Schwerpunktbereiche. Das global etablierte Bewertungsmodell berücksichtigt Benchmarks von Preisträgern aus über 50 Ländern. „Austria´s Best Managed Companies“ richtet sich an österreichische Unternehmen ab einem jährlichen Mindestumsatz von rund 100 Millionen Euro.



„Auch in diesen herausfordernden Zeiten machen die heimischen Unternehmen ihrem Ruf als Rückgrat der heimischen Wirtschaft alle Ehre. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit wie viel Mut und vor allem mit welchen herausragenden Leadership-Qualitäten die Preisträger die Hürden meisten. Das stimmt hoffnungsvoll für die Zukunft“, betont Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.



Das sind die Sieger 2023



Tirol

In Tirol wurde die Pfeifer Holding GmbH ausgezeichnet.



Oberösterreich

Die Prämierten aus Oberösterreich sind die PBS Holding AG, die Hödlmayr Logistics GmbH, die Reform-Werke Bauer & Co Holding AG, die KEBA Group AG, die Internorm International GmbH sowie die Fill Gesellschaft m.b.H.



Niederösterreich

In Niederösterreich dürfen sich Brantner green solutions, die F.LIST GmbH und die GLORIT Bausysteme GmbH über die Auszeichnung freuen.



Wien

In Wien wurden die Frequentis AG, TTTech, die DENZEL Gruppe, die Prangl Holding GmbH, die Schrack Technik GmbH und die Ottakringer Getränke AG prämiert.



Kärnten

Kärnten ist mit der HIRSCH Servo Gruppe unter den Preisträgern vertreten.



Steiermark

Aus der Steiermark zählen die Saubermacher Dienstleistungs AG, die RINGANA GmbH sowie die Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH zu den Gewinnern.



