Buchpraesentation „Democracy Dies in Darkness“

Was können unabhängige Nachrichtenagenturen und Medien Fake News und Desinformation entgegensetzen?

Diese Frage stand im Zentrum der Buchpräsentation „Democracy Dies in Darkness“ am 7. September 2023 im APA-Pressezentrum. Vor rund 250 Zuseher:innen vor Ort und via Livestream beleuchtete APA-Geschäftsführer und Buchautor Clemens Pig die Zukunft der Wa(h)ren Nachricht und skizzierte Visionen und Pläne, wie freie und unabhängige Medien ihre Position sichern können.

