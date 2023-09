Classiscam 2023

Group-IB, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit mit Europazentrale in Amsterdam, enthüllt, dass die Scam-as-a-Service-Plattform Classiscam seine weltweite Kampagne bis weit in das Jahr 2023 fortsetzt. In einem neuen Blog-Beitrag erläutern Group-IB-Analysten, wie sich diese automatisierte Scamming-Masche Telegram-Bots bedient, um Unterstützung zur Erstellung von gebrauchsfertigen Phishing-Seiten zu bieten. Diese ahmen Unternehmen aus verschiedenen Branchen nach, darunter Online-Marktplätze, Kleinanzeigen-Websites und Logistikunternehmen. Sie sind zudem darauf ausgelegt, Geld, Zahlungsmitteldaten und in jüngster Zeit teilweise auch Bank-Anmeldeinformationen von ahnungslosen Internetnutzern zu stehlen.