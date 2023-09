Die Shortlist für den HR Award 2023 steht fest

Der Dreh- und Angelpunkt rund ums „Finden und Binden“ in der Arbeitswelt: Der jährliche HR Inside Summit ist der größte Treffpunkt der HR-Branche im gesamten DACH-Raum. Im Rahmen des Galaabends am 11. Oktober 2023 werden außerdem die herausragendsten HR-Leistungen von Unternehmen und Newcomer:innen mit dem HR Award prämiert: Nun trafen sich dafür die hochrangigsten Vertreter:innen der HR Branche zur Jurysitzung in Wien, um über die Shortlist für den begehrten HR Award abzustimmen.

Die knapp 200 Einreichungen sind ein neuer Rekordwert. Projekte von großen, internationalen Unternehmen, wie auch klein- und mittelständigen Betrieben aus dem gesamten DACH-Raum reihten sich ein. „Das große Interesse am HR Award zeigt deutlich, dass sich die Auszeichnung über die Jahre hinweg zu einem wichtigen Bestandteil der deutschsprachigen HR-Landschaft entwickeln konnte“, so die zwei Initiatorinnen, Sindy Amadei (CEO) und Victoria Schmied (COO).

Einreichungen aus 8 Kategorien

Auch im Jahr 2023 gab es wieder die Möglichkeit in den Kategorien „Employer Branding“, „Recruiting“, „Strategy, Leadership & People Development“, „Tools & Services“ sowie in der Sonderkategorie „Newcomer of the year“ Projekte zu nominieren. „Die beiden Kategorien ‚Diversity, Equity & Inclusion‘ und ‚HR Team of the year‘ reflektieren den Bedarf, Diversität und Inklusion weiter zu etablieren, aber auch der Personalabteilung in den Unternehmen mehr Sichtbarkeit zu verleihen“, beschreiben die Initiatorinnen. Die „HR Person of the year“ wird weiterhin von der HR Award Jury nominiert und am 11. Oktober im Zuge der HR Award Gala verkündet.

Hochkarätige Einreichungen

„In den letzten beiden Jahren war die gesamte Wirtschaft von der Pandemie geprägt und hat auch im HR Bereich viel Veränderung, neue Prozesse und Umgestaltung erfordert“, so die Initiatorinnen, die sich dadurch heuer über besonders viele Einreichungen im Bereich Employer Branding, Leadership & Personalentwicklung sowie Tools & Services freuen. Die aktuelle Arbeitsmarktsituation – Stichwort Fachkäftemangel – und die neuen Anforderungen an sowie Bedürfnisse von Arbeitnehmer:innen erfordere Amadei und Schmid zufolge besonders in diesen Themenbereichen innovative Ideen und neue Ansätze. Die diesjährigen, spannendsten Projekte, die zeigen, welche Innovationskraft und Kreativität in den Unternehmen stecken, werden am 11. Oktober im Zuge der HR Award Gala verkündet.

Die Jury hatte die Aufgabe, den Innovationsgehalt, die Übertragbarkeit der Idee und den per Kennzahlen nachgewiesenen Mehrwert der Projekte zu beurteilen. Somit soll sichergestellt werden, dass die prämierten Einreichungen tatsächlich einen nachhaltigen Effekt in den Unternehmen erzielen konnten. Diese schwierige Entscheidung oblag den Jurymitgliedern, die aus den zahlreichen Einreichungen die bemerkenswertesten Projekte auswählten. Nach angeregten Diskussionen der HR-Expert:innen stehen nun folgende Shortlists für den HR Award 2023 fest:

Tools & Services

Future of Work für Alle gestalten | Flip GmbH

Growth hub: dein smarter persönlicher Lernassistent und Karrierebooster | T-Mobile Austria GmbH

(K)Ein Voodoo-Tool gegen Ghosting | CS Caritas Socialis

Offboarding: Servus und auf (ein) Wiedersehen | CS Caritas Socialis

Pre- und Onboarding App von Lehrlingen für Lehrlinge | WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

Strategy, Leadership und People Development

Every Job is a Climate Job – ESG @A1 | A1 Telekom Austria AG

Führungskräfteentwicklung in Zeiten von Transformation | Merck KGaA

Kollegiale Organisation | Arineo GmbH

Mehr als nur ein neues Schichtmodell: Reorganisation der Schichtarbeit mit „NEW

WORK“force Management | Sandoz GmbH

Tutorenprogramm | Mercedes-Benz Österreich GmbH

Recruiting

Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt | CS Caritas Socialis

EY Recruiting in the Dark | Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

„Im Wirtshaus kuman d´Leid zom“ – HAI Bierdeckelaktion | Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH

RISE – Recruiting our Indispensable Sales Engine | NEW WORK Austria XING kununu onlyfy GmbH

VERBUND Power:Game – Probier dich aus als Kraftwerker:in! | lifeCREATOR CONSULTING GmbH & VERBUND AG

Employer Branding

„Dann bauen wir halt eine Landebahn“ | Agentur Blaulicht & das Christliche Krankenhaus Quakenbrück

eSports by W&H | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

„Hannes, der kann es“ – der etwas andere Imagefilm zur IT-Mitarbeiter-Suche von Transgourmet Österreich | Transgourmet Österreich

Jetzt Gartengott werden! | arche nova werbeagentur gmbh & GALABAU Verband

LEHRE LÄUFT! Lehrlingsmarketing 22/23 | Wiener Stadtwerke-Gruppe

Diversity, Equity & Inclusion

CariLehre – Lehrlinge mit Behinderungen | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

Community Recruiting | Ankerbrot Holding GmbH

Das Generationencafé Vollpension | Vollpension Generationencafé GmbH

Diversity- bewusstes Recruiting und Onboarding mit moodmap® | dm drogerie markt GmbH & Unternehmensberatung Mag. Reingard Winter-Hager

EY Recruiting in the Dark | Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

HR Team of the Year

Austria Center Vienna – Test und Impfstraßen | Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, AG

Caritas Human Relations – Gemeinsam stark durch alle Krisen | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

Der Sandoz Spin-off: Wie P&O (People & Organization) Austria sich selbst mit-umgebaut hat | Sandoz GmbH

1 Team für 9.000 | Aramark Holding Deutschland GmbH

#zusammensindwirstark | Theo Förch GmbH

Newcomer of the Year

apprentigo Lehrlingshackathon

Inclusion Indicator Research & Advisory

JobTwins

MOVE DAYS 2023 – DIE Gesundheitschallenge für Unternehmen und den guten Zweck

Work Smart Circle – Community für Unternehmen auf Kulturentwicklungsreise

Die HR Person of the year wird am 11. Oktober im Zuge der HR Award Gala verkündet.

Veranstaltungshinweis: 9. HR Inside Summit

Mehr als 25 Keynotes, über 35 Pop-Up-Workshops und 28 Sessions auf rund 3.500 Quadratmetern: Mit über 2.000 HR-Expert:innen aus dem DACH-Raum und weit über dessen Grenzen hinaus geht der HR Inside Summit heuer in die bereits neunte Runde. Die zwei Initiatorinnen, Sindy Amadei (CEO) und Victoria Schmied (COO), haben ihre Veranstaltung über die letzten Jahre als Innovationstreiber einer ganzen Branche etabliert: „Das Ziel des HR Inside Summit ist es, Visionen, Konzepte und Impulse zu teilen, harte Arbeit zu ehren und große Denkanstöße für innovative HR-Arbeit zu liefern“. Im Kern konzentriert man sich auf sieben Themenschwerpunkte, wobei „Diversity, Equity und Inclusion“ heuer neu sind.

Tickets ab sofort verfügbar

