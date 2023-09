Große Bühne für regionale Kampagnen

Elf TV-Sender wie ProSieben Austria, PULS 4, Sat.1 Österreich oder ATV, Online-Portale, Mediatheken, Streamer wie Joyn sowie Wartezimmer-TV können schon bisher über MedienRadius regional gebucht werden. Jetzt kommt mit INFOSCREEN ein Reichweitenschwergewicht dazu. Ab sofort können Werbekampagnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt, Wels, Bregenz oder Eisenstadt ganz gezielt verstärkt werden. Über 3.800 INFOSCREENs in den öffentlichen Bussen, Trams, Zügen, sowie den Haltestellen und U-Bahn-Stationen stehen dafür zur Verfügung. Jener Schlüssel, der diese große Medienbühne nun öffnet und alles verbindet ist eine L-förmige Anzeige (im TV „SwitchIn XXL“ genannt). Ein Werbemittel für alle buchbaren Kanäle.

„Unser Angebot löst meistens einen doppelten Überraschungseffekt aus“, erklärt Alfonso Thurn und Taxis, Geschäftsführer MedienRadius, eine Marke der TT Media & IT Solutions GmbH. Zuerst seien die MedienRadius-Kunden überrascht, dass man nationale TV-Sender und online Portale auch auf Bezirksebene zu attraktiven Preisen buchen kann. „Dann sind die Zuseher:innen und User:innen überrascht, dass Handels-, Gastronomie-, Tourismus- oder Industriebetriebe aus den Bundesländern plötzlich auch im Fernsehen sind“, sagt Thurn und Taxis. Eine ähnliche Reaktion sei zu erwarten, wenn nun auch INFOSCREEN im MedienRadius-Angebot sei. Mit einer nationalen Wochenreichweite von 9,0 Prozent sei das ÖFFI-TV eines der reichweitenstärksten Nachrichtenmedien Österreichs. „Wenn unsere Werbekund:innen jetzt sehen, dass man auf INFOSCREEN ganz unkompliziert auch in einzelnen Städten präsent sein kann, ist das sicher eine positive Überraschung“, rechnet Thurn und Taxis mit großem Interesse.

„Niederschwelliger Einstieg in Top-Reichweiten“

Höchst willkommen ist das neue Angebot freilich auch bei INFOSCREEN. „Alfonso Thurn und Taxis bietet mit seinem MedienRadius einen niederschwelligen Einstieg in die Top-Reichweiten nationaler Medien“, freut sich INFOSCREEN-Geschäftsführer Sascha Berndl. Mit der L-Anzeige, die am linken und unteren Rand das Live-Programm im TV- bzw. auf INFOSCREEN umrahmt, habe man eine große Hürde abgebaut. Denn diese statische – oder nur ganz leicht animierte – Anzeige sei schnell, unkompliziert und ohne Ton zu produzieren. „Damit können Werbekunden die Reichweite nationaler Medien ohne großen Produktionsaufwand und ohne große Streuverluste für zielgruppenspezifische Gebiete nutzen“, betont Berndl. Mit klassischem TV, reichweitenstarken online-Portalen und INFOSCREEN könne man so auch mit kleinen Mediabudgets die Zielgruppen den ganzen Tag über begleiten und hohen Werbedruck erzeugen.

Regionalisierung als Werbeturbo

INFOSCREEN werde in der Kooperation mit MedienRadius von der guten Vernetzung des Teams rund um Alfonso Thurn und Taxis profitieren, ist Hans-Jörg Steiner, Director Marketing & Sales bei INFOSCREEN, überzeugt. „Es sind nicht nur die vielen agierenden KMUs, die derzeit große Dynamik in der Werbebranche erzeugen“, erklärt Steiner. „Es sind auch viele nationale Unternehmen, die ganz gezielt in den Regionen um Beschäftigte werben, Aktionen in bestimmten Standorten ankündigen oder nationale Kampagnen schwerpunktmäßig verstärken.“ Für die Buchungen über MedienRadius hat INFOSCREEN drei redaktionelle Meldungen pro Programmrad vorgesehen. Diese werden jeweils für 10 Sekunden mit der L-Anzeige umrahmt.