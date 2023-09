OÖN setzen 100.000 Bäume für Oberösterreich





Die Zukunft liegt in unseren Händen. Das ist das Motto für den Schwerpunkt, den die OÖNachrichten in den kommenden acht Wochen setzen werden. „Unser Wald“ ist der Titel der Serie, die weit über die inhaltliche Themensetzung hinausgehen wird. Die Leserinnen und Leser können Baumpatenschaften übernehmen und sich so aktiv an einem großen Ziel beteiligen, das sich die OÖNachrichten und ihre Partner gesetzt haben: 100.000 Bäume für Oberösterreich.

Baumkunde, Holz, Klima, Lebensraum, Artenvielfalt – all das sind Themen, die im Rahmen der Serie aufgegriffen werden. Mit dem Ziel, Wissens zu vermitteln, Handlungsbedarf aufzuzeigen und Bewusstsein zu schaffen, rücken die OÖNachrichten den Wald als zentralen Faktor für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft in den Mittelpunkt. „Er ist ein wichtiger und großer Teil unserer Heimat, den es zu schützen und für die kommenden Generationen zu bewahren gilt. Ein gesunder und artenreicher Wald ist nicht zuletzt wesentlich, um den negativen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Daher haben wir uns zum Ziel gesetzt, bei unseren Leserinnen und Lesern ein breites Bewusstsein für diese Fakten zu schaffen“, sagt Chefredakteurin Susanne Dickstein. Der Wald hat in Österreich und vor allem in Oberösterreich einen besonderen Stellenwert. Beinahe die Hälfte des Bundeslandes ist mit Wald bedeckt. Ein gesunder Wald bietet Lebensraum für Artenvielfalt, ist ein Faktor für hohe Lebensqualität, zählt für viele als Einkommensquelle und speichert Kohlenstoff. Mit ihrer Initiative wollen die OÖNachrichten einen positiven Beitrag für das „Klimawunder Wald“ leisten.

