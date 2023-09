Natur und Artenschutz

About Marketagent

Marketagent sieht sich gleichermaßen als Pionier und Innovationsführer der digitalen Markt- und Meinungsforschung in Österreich. Mit einem Fokus auf quantitative und qualitative Consumer Research Projekte realisiert Marketagent jährlich über 1.300 Studien an den Standorten Baden, Wien, Maribor und Zürich. Das Herzstück unseres Instrumentariums ist ein 3 Mio. Personen umfassendes Online-Panel, welches im Januar 2010 als erster Access Pool der D-A-CH-Region ISO-zertifiziert und im Jänner 2022 nach der aktuellsten ISO Norm 20252 rezertifiziert wurde. Zu unseren Kunden zählen nationale und internationale Top-Unternehmen wie die Telekom Austria AG, Bank Austria, McDonald‘s, Spar, die Österreichische Post AG, Generali oder Hervis. Die Themenfelder und Forschungsschwerpunkte sind vielfältig und decken sämtliche Bereiche der Markt- und Meinungsforschung ab. www.marketagent.com

Über die Arche Guntrams

Die Arche Guntrams setzt sich für Bio-Monitoring und konkrete Artenschutz-Projekte ein. Zentrale Anliegen der Arche Guntrams sind die Förderung von Wertschätzung für die Artenvielfalt und die Vielfalt von Lebensräumen und mit konkreten Projekten zu zeigen, wie nachhaltiges Leben und Wirtschaften machbar ist. Sitz der Arche Guntrams ist in Guntrams 11 bei A 2625 Schwarzau am Steinfeld. Web: www.artenschatz.at, Mail: stefan@gergely.at