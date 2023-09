Nintendo zur jugendlichsten Marke des Jahres gekürt

Goldbach Youngstar Jahressieger 2023 steht fest

Kaum jemandem ist der Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen kein Begriff. Die Marke erfreut sich einer gestützten Bekanntheit von 87%. Aber Nintendo ist nicht nur bekannt, sondern erfreut sich auch eines besonders jugendlichen Images. Dies bestätigt die regelmäßige Youngstar Studie von Gallup Institut im Auftrag von Goldbach Austria. Als Goldbach Youngstar wird quartalsweise auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marke erhoben, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gilt. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilscores zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich. Der dazu gehörige jährliche Goldbach Youngstar Award wird traditionell im Zuge des Goldbach Austria Sommerfests verliehen, das heuer am 31. August im Volksgarten stattfand.

«Mit dem Goldbach Youngstar möchten wir Marken ein wesentliches Werkzeug an die Hand legen, um den Erfolg ihrer Werbeaktivitäten hinsichtlich Vitalität ihrer Marken zu evaluieren. Neben dem Spot an sich spielt hier zu einem hohen Maß auch die Platzierung und das Umfeld auf den passenden Kanälen eine große Rolle für den Erfolg.», erklärt Goldbach Geschäftsführer Josef Almer die Intention hinter der Befragung, die bereits seit März 2011 quartalsweise durchgeführt wird.

Nintendo holt nach 3. Platz im Jahr 2017 und 2. Platz im Jahr 2019 nun die Youngstar Trophäe

Mit einem Score von 64,3 wird Nintendo von den Befragten zur jugendlichsten Marke des Jahres gekürt. Nintendo reiht sich damit in die Youngstar Hall of Fame mit Amazon (Jahressieger 2022 und 2017), Sony (Jahressieger 2021), Babbel (2020), Netflix (2019) ein. Während Nintendo im Jahr 2017 noch den 3. Platz mit einem Score von 60,6 erreichte, 2019 den 2. Platz mit einem Score von 68,4 – reichte es dieses Jahr für den Jahressieger.

Entsprechend der aktuellen Youngstar Befragung erhält das Attribut „unterhaltsam“ (67%) die stärkste Zustimmung in Bezug auf Nintendo. Dicht gefolgt von jugendlich (62%) und lustig (50%). Der aktuelle Spot zahlt vor allem auf die Eigenschaften aktiv, modern, vital und kraftvoll/energiegeladen ein.

Auf Platz 2 und 3 der Jahresauswertung stillen Capri-Sun mit 57,5 und Rauch Eistee mit 56,6 Punkten den Durst der Jugend. Ihnen wird von den Befragten ebenfalls eine außergewöhnlich hohe Vitalität und Jugendlichkeit attestiert.

Strahlender Zweiter: Capri-Sun

Der Quartalssieger des 1. Quartals 2023 Capri-Sun landete im Jahresranking auf Platz 2. Schon 2020 holte sich die Marke den Vize-Youngstar-Sieg in der Gesamt-Jahreswertung. Die Bewertung der Kriterien „lustig“ (+16%), „unterhaltsam“ (+12%) und «kraftvoll, energiegeladen» (+11%) konnte nach Ansicht des Spots für Capri-Sun Sirup in der Zustimmung besonders zulegen. Die Eigenschaft mit der Capri-Sun am stärksten assoziiert wird ist „Jugendlichkeit“ – ganze 61% der Befragten stimmen dieser in Bezug auf die Marke zu.

Rauch Eistee punktet mit einzigartigem Spot

Auch bei Rauch Eistee handelt es sich mit 88% Bekanntheitsgrad um eine starke Brand. Bei diesem Markenartikler war der Einfluss, den ein Spot auf Image haben kann, besonders stark ersichtlich. Die Zustimmung hinsichtlich Jugendlichkeit stieg nach Ansicht des Spots im Vergleich zu vor Ansicht des Spots um +11%. Die Eigenschaft „modern“ sprang sogar um 13% nach oben, „originell“ um 11%. 63% der Befragten bezeichneten den aktuellen Spot als einzigartig.

Zur Goldbach Youngstar Erhebung

Seit März 2011 untersucht Goldbach Austria in Zusammenarbeit mit dem Gallup Institut quartalsweise jeweils 10 ausgewählte Spots bzw. Marken anhand einer repräsentativen Online-Umfrage hinsichtlich ihrer Vitalität und Jugendlichkeit.

Die Kriterien, um nach den Marktforschungsergebnissen in der jungen Zielgruppe als „vital“ zu gelten, liegen in der Authentizität des aktuellen Kampagnenauftritts sowie darin, bei den Befragten als jung, trendig und zeitgemäß wahrgenommen zu werden. Als Sieger gilt jene Marke, die die höchsten Ergebnisse in einer Kombination aus dem Vitalitätsindex der Marke (junge Zielgruppe) und der Werbewirkung des Spots (in der jungen Zielgruppe) erzielt. Abgefragt werden die jeweiligen Kriterien vor und nach Betrachten des aktuellen Spots. Somit kann sowohl die grundsätzliche Einstellung zu den einzelnen Marken, aber auch die Wirkung des aktuellen Kampagnenauftritts in die Bewertung einbezogen werden. Zusätzlich ist auch ein Vorher-Nachher Vergleich möglich.

Im Zuge der regelmäßigen Goldbach Youngstar Erhebung werden 500 Internetuser zwischen 14 und 29 Jahren sowie „Youngminder“ – das sind Personen zwischen 30 und 49 Jahren, deren „gefühltes Alter“ bei maximal 29 Jahren liegt – zu Einstellungen und Image von 10 unterschiedlichen Marken, die mit einer Videokampagne in TV und/oder Online und/oder Advanced TV bei der jungen Zielgruppe präsent waren, befragt. Priorität haben Multiscreen Spots, die im jeweiligen Untersuchungszeitraum in TV UND Online plus ggf. Digital out of Home Medien gezeigt werden.

Um in die – für jeden Befragungsdurchgang neu ermittelte – Shortlist von Goldbach Austria aufgenommen zu werden, müssen Kampagnen mit klassischen TV, Advanced TV und/oder Online Spots über einen Kampagnenzeitraum von mind. zwei Wochen und mit einem definierten Mindest-Werbedruck im Goldbach TV- (COMEDY CENTRAL, DMAX, TLC, Nickelodeon), Advanced TV und (oder) Goldbach Online/Mobile Netzwerk ausgestrahlt werden. In die Auswahl mit einbezogen werden zudem Kriterien wie Originalität der Spots und Heterogenität innerhalb der Shortlist. Der Jahressieger wird jeweils aus den insgesamt 40 innerhalb eines rollierenden Jahres gemessenen Marken Ende August im Rahmen des Goldbach Sommerfestes mit dem Goldbach Youngstar Award ausgezeichnet.