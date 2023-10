32 Goldwürfel und drei Grands Prix

Bei der ersten Live-BCM-Awardshow nach der Corona-Pandemie sind am 6.10.2023 die Würfel des Best of Content Marketing Awards 2023 vergeben worden. Gekrönt wurde der Award-Tag mit der Verleihung von drei Grands Prix an herausragend bewertete Projekte.

„Mächtig Betrieb“ (Deutsche Bahn und Belly Studios), „You and me Quarterly“ (Deutsche Telekom und Territory) und „Zürcher Wasserzeichen“ (Zürcher Kantonalbank und Hilda Design Matters) heißen die top bewerteten Arbeiten, deren Macher sich nicht nur den Gold-, sondern auch noch den BCM-Grand-Prix-Würfel auf der Awardshow-Bühne im 19. Stockwerk des Axel-Springer-Gebäudes in Berlin abholen durften.

„Es war ein tolles Gefühl, die Würfel wieder live an die strahlenden Gewinner:innen übergeben zu können“, sagt Olaf Wolff, 1. Vorsitzender des Wettbewerbsausrichters Content Marketing Forum (CMF), „besonders an dieser tollen Location.“ Axel Springer Corporate Solutions hatte eingeladen in die Gebäude der Axel Springer SE in Berlin – und gehörte selbst zu den mehrfach ausgezeichneten Dienstleistern des Abends. Die Berliner gingen ebenso mit zwei Goldwürfeln nach Hause wie Achtung! Broadcast, Behnken, Becker + Partner, Code Red, Edelman, Grabarz & Partner und Serviceplan.

„Echte Seriensieger mit fünf, sechs oder noch mehr Goldwürfeln für eine Agentur, wie wir sie in der Vergangenheit oft hatten, haben wir in diesem Jahr nicht“, kommentiert Peter Matz, BCM-Beauftragter und zweiter Vorsitzender des CMF. „Das liegt zum einen an der seit diesem Jahr stark reduzierten Anzahl an Kategorien. Zum anderen – und das freut uns sehr – auch daran, dass wir sehr viele unterschiedliche und neue Einreichende hatten dieses Jahr. Darunter sind viele kleine Agenturen, die wenig eingereicht haben, aber ganz vorne mit dabei sind.“