Beitrag IP Screening 2023

Am 4. Oktober öffnete die RTL-Vermarktungstochter IP Österreich bei einer imposanten Veranstaltung unter dem Motto „incredIPle- eine spektakuläre Reise durch die bunte Medienwelt der IP Österreich “ den Vorhang für die kommende Saison 2023/24. Rund 450 Branchenvertreter:innen fanden sich hierzu in den Wiener Werkshallen ein und erhielten einen ersten Einblick in die TV-Programmhighlights sowie innovativen Werbelösungen des Multichannel Vermarkters. Darüber hinaus gab IP Österreich ihre aktuellen Neuentwicklungen bekannt: Die Aufnahme eines weiteren Senders ins Vermarktungsportfolio sowie eine interne dynamische Umstrukturierung.

