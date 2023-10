Die Herausforderung und Themen, die derzeit alle diejenigen beschäftigen, die sich mit Content Marketing befassen, sind vielfältig. Vom KI-Hype bis zur Frage, wie man in Anbetracht der Social Network-Flut noch echte Communities aufbauen kann, von der Orchestrierung einer Vielzahl unterschiedlicher Inhalte innerhalb eines Unternehmens bis zur Unternehmenspositionierung in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen.

„Best of Content Marketing. Das Event.“ befasst sich am 6. Oktober in Berlin mit all diesen Herausforderungen und gibt in unterschiedlichen Formaten allen Teilnehmenden die Gelegenheit, Input zu sammeln, mitzureden, nachzufragen. Dabei lassen sich Top Brands wie die Deutsche Telekom, Bosch, Henkel, Allianz und viele mehr über die Schulter schauen. Sie geben Einblick in ihre Best Cases und laden ein zum Diskutieren.

Das Programm:

Keynote: Was kommt nach dem Chat GPt-Hype? Der KI-Experte Johannes Sommer gibt Einblick in das, was uns in den nächsten Monaten erwartet und worauf wir uns vorbereiten sollten

Cases und Podiumsdiskussion: St. Pauli, Deutsche Bahn, Penny – diese Marken trauen sich was in ihrem Content Marketing. Wie war der Weg dorthin und wie ist das Resümee von Kampagnen, die das gewohnte Terrain verlassen?

Workshops: Zeit für deep dives! In fünf Sessions stellen Bosch, Henkel, die Neue Züricher Zeitung, Allianz und die Deutsche Telekom herausragende Content Marketing Projekte vor – und zur Diskussion

BMC-Awardshow: mit strahlenden Sieger:innen, einer Liveband und einem Science Spotlight, das KI auf die nicht ganz so schwere Schulter nimmt

