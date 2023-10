HR Inside Summit brachte über 2.000 Gäste in der HOFBURG Vienna zusammen

Der Dreh- und Angelpunkt rund ums „Finden und Binden“ in der Arbeitswelt: Der jährliche HR Inside Summit ist der größte Treffpunkt der HR-Branche im gesamten DACH-Raum. Heuer trafen in der HOFBURG Vienna zum 9. Mal Top-Speaker:innen auf mehr als 2.000 Gäste, um aktuellste HR-Themen zu diskutieren. Im Rahmen des Galaabends am 11. Oktober 2023 wurden die herausragendsten HR-Leistungen von Unternehmen und Newcomer:innen geehrt.

Mehr als 25 Keynotes, über 35 Pop-up-Workshops und 28 Sessions auf rund 3.500 Quadratmetern: Mit über 2.000 HR-Expert:innen aus dem DACH-Raum, und weit über dessen Grenzen hinaus, ging der HR Inside Summit heuer in die bereits neunte Runde. Die zwei Initiatorinnen, Sindy Amadei (CEO) und Victoria Schmied (COO), haben ihre Veranstaltung über die letzten Jahre als Innovationstreiber einer ganzen Branche etabliert: „Zum neunten Mal haben wir es mit dem HR Inside Summit geschafft, die spannendsten Themen mit den innovativsten Köpfen der HR Branche zu diskutieren, Visionen, Konzepte und Impulse zu teilen und ihre harte Arbeit zu ehren. Die Energie, mit der unsere Gäste dabei waren, stärkt uns in unserem Tun und das Vertrauen, dass wir die Branche gemeinsam zum Positiven verändern und Herausforderungen der Zukunft meistern können“, freut sich Amadei.

Richtungsweisende Insights von heimischen und internationalen Expert:innen

Im Kern konzentrierte sich der heurige HR Inside Summit auf sieben Themenschwerpunkte: Culture, People Development, Recruiting, Strategy & Leadership, Tools & Services, Trends & Innovation sowie heuer erstmals „Diversity, Equity und Inclusion“ (DEI). Unter den Keynote-Speaker:innen fanden sich unter anderen Emre Celik (Antidiskriminierungsexperte), Caroline Farberger (Board professional & G7 advisor), Sylwia Gorska (Head of People & Culture, IKEA Austria), Candy Licious (Dragqueen, Diversity Botschafter und Sexualpädagoge), Alisha O´Banion (Employer Branding, PUMA), Michal Oshman(Bestseller Autorin, TEDx Speakerin & Global Head of Company Culture, TikTok) und Mark T. Hofmann (Profiler, Experte für Verhaltens- & Cyber-Profiling).

„Viele Unternehmen tun sich schwer, Antidiskriminierung umzusetzen“

Die Richtung, in die sich die HR in Zukunft bewegt, zeigte sich am HR Inside Summit klar: Es braucht mehr Inklusion, stärkere Diversität und individuelle Mitarbeiter:innenbindung. Gleich zu Beginn des ersten Tags ging Michal Oshman in ihrer Keynote zum Thema „How to replace fear with purpose“ darauf ein: Was Menschen wirklich motiviere, sei die Suche nach tieferem Sinn. Den HR-Verantwortlichen, die Mitarbeiter:innen für sich gewinnen und halten wollen, riet sie: „Unternehmen und Mitarbeitende müssen Gemeinsamkeiten finden, die für beide Seiten von Bedeutung sind – das verbindet“. Unternehmen seien zudem immer stärker gefordert, auf die nachfolgende Mitarbeiter:innen-Generation der GenZ einzugehen, um wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben. Eine Sache, die den Jungen dabei ein großes Anliegen ist, sei Gleichberechtigung und Diversität – im und rund um das Unternehmen. Candy Licious traf mit ihrer Keynote „Queere Personen als Mitarbeiter:innen“ genau den Zahn der Zeit: „Gleichstellung im binären weiblich-männlich-Schema reicht und funktioniert nicht: Die Gesellschaft ist diverser, und so muss es auch der Arbeitsmarkt werden. Wer da nicht mitzieht, wird verlieren“. Ein guter Anfang sei es, sich zu informieren – bei diversen Verbänden, Berater:innen und Organisationen wie Austrian Gay Professionals, Queer Business Women und Pride Biz. Die Expert:innen im Panel „Diversity, Equity & Incusion“ waren sich dahingehend einig: Die HR-Branche sei gefordert, diverser zu denken und den Begriff „Diversity“ über die Grenzen des aktuellen hinaus und breiter zu denken. Vertreten waren Denkanstöße in Richtung kulturelle Unterschiede, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, Sprachbarrieren und vieles mehr. Diese Faktoren würden für Arbeitnehmer:innen und -suchende immer wichtiger.Georg Konjovic, CEO von karriere.at, schloss sich hier an: „In das Jobinserat kann man alles schreiben – es geht schlussendlich aber darum, was gelebt wird. Und Tatsache ist: Viele Unternehmen tun sich immer noch schwer, Antidiskriminierung tatsächlich umzusetzen“. Ein Anfang könne etwa der Verzicht auf Bewerbungsfotos sein.

Die Identifikation mit dem Unternehmen und dessen Werten sei zudem einer der einflussreichsten Faktoren, wenn es heutzutage um die Wahl des Arbeitgebers geht. Die Glaubwürdigkeit der Unternehmen spiele hier eine treibende Rolle, so Barbara Pertl, Employer Branding Spezialistin bei willhaben: „Die Diskrepanz zwischen dem, was Unternehmen sagen und dem, was tatsächlich gelebt wird, ist viel zu groß: Es ist absolut notwendig, die Glaubwürdigkeit der eigenen Arbeitgeber:innenmarke als Prozess zu sehen und sie nachhaltig aufzubauen“. Victoria Schmied ergänzte: „In unserer aktuellen Arbeitswelt, mit Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel, ist es essenziell, nicht nur Mitarbeiter:innen zu gewinnen, sondern auch zu halten – es geht ums ‚Finden und Binden‘. Ganze Branchen sind gezwungen, die Veränderung, die junge Generationen fordern, anzunehmen und zu fördern. Transparente, zukunftsweisende Führungskultur und innovative Ansätze wie die Einbindung von KI, sind die Zukunft der HR. Wir dürfen nicht stehenbleiben“. Auch dass heuer erstmals DEI als Schwerpunkt auf dem Programm stand, sei kein Zufall: „Gerade der Bereich DEI wird immer wichtiger. Einige Unternehmen haben bereits Programme eingeführt und vielfältige Ideen umgesetzt und können die Erfolge und Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit anderen HR-Verantwortliche teilen. Diese praxiserprobten Beispiele helfen wiederum anderen, ähnliches in ihren eigenen Unternehmen zu pitchen und Entscheider:innen davon zu überzeugen“, so Sindy Amadei.

Die Preisträger:innen des HR Award stehen fest

Am Abend des 11. Oktober wurden die innovativsten Projekte und besten Ideen von Unternehmen und Newcomer:innen im Rahmen der HR Award-Gala im Festsaal der HOFBURG Vienna mit Dinner und Show in großem Stil gefeiert und prämiert. Über die Awards in Gold, Silber und Bronze dürfen sich folgende Gewinner:innen freuen:

Strategy, Leadership & People Development

Gold: Mehr als nur ein neues Schichtmodell: Reorganisation der Schichtarbeit mit „NEW WORK“force Management | Sandoz GmbH

Silber: Every Job is a Climate Job – ESG @A1 | A1 Telekom Austria AG

Bronze: Tutorenprogramm | Mercedes-Benz Österreich GmbH

Tools & Services

Gold: (K)Ein Voodoo-Tool gegen Ghosting | CS Caritas Socialis

Silber: Growth hub: dein smarter persönlicher Lernassistent und Karrierebooster | Magenta Telekom

Bronze: Offboarding: Servus und auf (ein) Wiedersehen | CS Caritas Socialis

Recruiting

Gold: Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt | CS Caritas Socialis

Silber: „Im Wirtshaus kuman d´Leid zom“ – HAI Bierdeckelaktion | Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH

Bronze: RISE – Recruiting our Indispensable Sales Engine | NEW WORK Austria XING kununu onlyfy GmbH

Employer Branding

Gold: Jetzt Gartengott werden! | arche nova werbeagentur gmbh & GALABAU Verband

Silber: eSports by W&H | W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Bronze: LEHRE LÄUFT! Lehrlingsmarketing 22/23 | Wiener Stadtwerke-Gruppe

Diversity, Equity & Inclusion

Gold: Community Recruiting | Ankerbrot Holding GmbH

Silber: EY Recruiting in the Dark | Ernst & Young ServicegmbH & Co OG Steuerberatungsgesellschaft

Bronze: CariLehre – Lehrlinge mit Behinderungen | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

HR Team of the Year

Gold: Caritas Human Relations – Gemeinsam stark durch alle Krisen | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not

Silber: Der Sandoz Spin-off: Wie P&O (People & Organization) Austria sich selbst mit-umgebaut hat | Sandoz GmbH

Bronze: #zusammensindwirstark | Theo Förch GmbH

Newcomer of the Year

apprentigo Lehrlingshackathon

HR Person of the Year

Fred Mahringer | Senior Director Human Resources bei A1 Telekom Austria AG

Die acht Kategorien spiegelten sich mit den Schwerpunkten der Branchenveranstaltungen und deren Keynotes sowie Workshops. Die Jury, bestehend aus HR-Manager:innen führender Unternehmen, sowie Expert:innen aus Verbänden und Bildungseinrichtungen bewerteten die eingereichten Ideen und Projekte nach einem Punkteschlüssel: Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Innovationsgrad, den Mehrwert für das Unternehmen und die Mitarbeiter:innen sowie die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen.

Zu den großen Partnerunternehmen des HR Inside Summit und HR Award 2023 zählten etwa cornerstone, goodhabitz, karriere.at, onlyfy by XING, SAP, stepstone und workday.

10. Jubiläum: Der HR Inside Summit 2024

Nach dem HR Inside Summit ist vor dem HR Inside Summit: Bereits jetzt herrscht Vorfreude auf das große Jubiläum im nächsten Jahr. Der HR Inside Summit ist zu einer der größten und bedeutendsten Plattformen für die Zukunft des HR-Managements gewachsen und jährt sich in kommenden Jahr zum zehnten Mal. Der HR Inside Summit 2024 wird nicht nur für die Veranstalter:innen ein Fest, sondern lädt auch die Branche zum gemeinsamen Feiern von Wachstum, Innovation und Visionen für die HR-Zukunft ein. Save the date: 9.-10. Oktober 2024. Besucher:innen dürfen sich auch wieder auf die Summer Edition am 13. Juni freuen.