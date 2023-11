Künstliche Intelligenz im Fokus

DMVÖ und FH St. Pölten präsentieren die siebente Ausgabe des Fachmagazins IM DIALOG

Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen? In der siebenten Ausgabe des Fachmagazins IM DIALOG setzen sich die Studierenden der FH St. Pölten mit den weitreichenden Auswirkungen und den Potenzialen von KI im Marketing auseinander. Das jährliche Fachmagazin erscheint in Kooperation mit dem Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ).

Spätestens seit Anfang 2023 hat die Thematik Künstliche Intelligenz die Marketingbranche im Sturm erobert. Aktuelle Zahlen belegen, dass 93 % der österreichischen Unternehmen dem Einsatz von KI positiv gegenüberstehen (Quelle: Deloitte Österreich*). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, sich intensiv und umfassend mit den Chancen, Herausforderungen und rechtlichen Aspekten rund um KI auseinanderzusetzen.

„Das Thema KI hat eine Dynamik entwickelt, die uns alle beeinflusst und herausfordert. Ich bin beeindruckt von der Tiefe und Breite, mit der sich die Studierenden diesem Thema widmen. Es zeigt, dass wir mit diesem Magazin ein Medium geschaffen haben, das nicht nur informiert, sondern auch inspiriert“, reflektiert Alexandra Vetrovsky-Brychta, Präsidentin des DMVÖ, das frischerschienene Magazin.

Die siebente Ausgabe von IM DIALOG ist nicht nur eine Reflektion über die technologischen Fortschritte, sondern auch eine Auseinandersetzung mit Themen wie Datenschutz, Diskriminierung und Unternehmensverantwortung. „Es freut mich zu sehen, wie die nächste Generation von Marketingfachleuten die ethischen Herausforderungen und Möglichkeiten der KI erkennt und thematisiert“, betont Helmut Kammerzelt, Studiengangsleiter Marketing und Kommunikation an der FH St. Pölten.

IM DIALOG Launchevent – Ein Abend im Zeichen der KI

Das neue Magazin wurde im Rahmen des DMVÖ Launchevents im ZIMMER im 8. Bezirk vorgestellt, welcher von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation unterstützt wurde. Das Event verdeutlichte den zahlreichen Gästen die Schnittmenge zwischen Marketing und Künstlicher Intelligenz.

Als Höhepunkt des Abends standen Alexandra Ciarnau, Rechtsanwältin bei DORDA, und Raphael Remhof von offroad communications GmbH im Mittelpunkt und teilten ihre fundierten Kenntnisse und Erfahrungen rund um KI. Raphael Remhof betonte in seiner Keynote, dass das Potenzial von KI grenzenlos sei und sie ein enorm wichtiger Bestandteil in vielen Branchen werden würde, wobei die Arbeit mit KI die Möglichkeit biete, die Produktivität stark zu steigern und ganz neue Wege der Kreativität zu gehen. Alexandra Ciarnau unterstrich die zunehmende Relevanz der KI, wies aber gleichzeitig auch auf die rechtlichen Hürden, insbesondere im Datenschutz, hin.

IM DIALOG mit großer Reichweite in der Branche

Die siebente Ausgabe von IM DIALOG wird in einer Auflage von 2.500 Stück gedruckt und an Marketing-Entscheider*innen versandt. Zudem wird es bei Branchenveranstaltungen aufgelegt und als e-Paper in einer Stückzahl von 1.500 verteilt. Das Projekt bietet den Studierenden nicht nur die Möglichkeit, Praxiserfahrung zu sammeln, sondern auch wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen. Der DMVÖ ist stolz darauf, den Nachwuchs mit dieser langjährigen und guten Zusammenarbeit zu fördern. Die diesjährige Chefredaktion besteht aus: Anna Brabec, Daisy Kumar, Katharina Lohr, Annie Rossmann (alle Studentinnen des Bachelor-Studiengangs „Marketing und Kommunikation“ an der FH St. Pölten), Peter Suwandschieff (DMVÖ) und Katharina Glöckel als Art Director.

Über die Fachhochschule St. Pölten

Die Fachhochschule St. Pölten ist Anbieterin praxisbezogener und leistungsorientierter Hochschulausbildung in den sechs Themengebieten Digital Business & Innovation, Medien & Digitale Technologien, Informatik & Security, Bahntechnologie & Mobilität, Gesundheit und Soziales. In mittlerweile 17 Studiengängen werden rund 2.600 Studierende betreut. Neben der Lehre widmet sich die FH St. Pölten intensiv der Forschung. Die wissenschaftliche Arbeit erfolgt zu den oben genannten Themen sowie institutsübergreifend und interdisziplinär. Die Studiengänge stehen in stetigem Austausch mit den Instituten, die laufend praxisnahe und anwendungsorientierte Forschungsprojekte entwickeln und umsetzen.

Über den DMVÖ

Der DMVÖ fördert jede Art von datengetriebener Kommunikation – in digitaler wie in analoger Form. Er versteht sich dabei als Vordenker und Wegbereiter technologischer Neuheiten, die Kommunikation für Konsument*innen individueller und nützlicher machen und Unternehmen erlauben, persönlicher und effizienter zu kommunizieren. Die Expert-Groups des DMVÖ bündeln aktuelles Know-how zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, teilen ihre Erfahrungen und lernen im Austausch voneinander. Mit den beiden Communitys Datanauts und Marketing Natives setzt der DMVÖ einerseits einen Schwerpunkt auf den Bereich Data Science und bietet andererseits dem Nachwuchs eine Plattform. Die Einhaltung der Datenschutz- und Verbraucherrichtlinien ist ihm dabei ebenso wichtig wie die Mitgestaltung dieser Materie, um Unternehmen und Konsument*innen in diesem Bereich Sicherheit zu geben. www.dmvoe.at

*Quelle: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20230914_OTS0037/deloitte-studie-oesterreichs-unternehmen-hinken-beim-thema-ki-hinterher