Out-of-Home-Award – so sehen Sieger:innen aus

Beim großen Finale des diesjährigen Out-of-Home-Awards von Gewista in der Wiener Stage 3 mit über 500 Besucher:innen wurden 30 Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen sowie der Publikumspreis für die kreativsten Sujets vergeben. Österreichs Out-of-Home-Marktführer hat in diesem Jahr die Out-of-Home-Awards in insgesamt elf Kategorien verliehen.



Feierliche Verleihung

Eine Expertenjury, bestehend aus führenden Persönlichkeiten der heimischen Media- und Kreativagenturen, Marketingleiter:innen sowie CEOs und Direktkund:innen, stand erneut vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Sieger:innen aus einer beeindruckenden Auswahl von mehr als 160 Einreichungen zu bestimmen. „Die Einreichungen haben auch in diesem Jahr ein außergewöhnlich hohes Niveau gezeigt. Es wird von Jahr zu Jahr herausfordernder, die herausragendsten Kampagnen zu küren. Ein großes Dankeschön geht an alle Teilnehmer:innen für ihre tollen Kampagnen und beeindruckenden Kreativleistungen“, betont Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista.

Die Gold-Awards in den jeweiligen Kategorien erhielten: „Automotive, Energy & Services“ ging an WIENER LINIEN mit der Sommerkampagne 2022, „Best Use of Digital Out of Home“ an Sozialministerium (BMSGPK) mit Boosting Quotes, „Beverage“ an Campari Austria mit Piazza Aperol, „Fashion, Beauty & Pharma“ an Juwelier Heldwein mit Die Punze, „Finances & Telecommunication“ an Wiener Städtische Versicherung mit Drohnenversicherung, „Food“ an Burger King mit Normal oder mit Fleisch?, „Innovate“ an IKEA AUSTRIA mit GeburtsTACK – 45 Jahre IKEA, „Media, Tourism & Entertainment“ an FIMA Sportstudio Management mit FITINN NEUJAHRSKAMPAGNE 2022, „Public Agendas & CSR“ an Greenpeace mit Arktis, „PUBLIC VOTING“ an Stadt Wien (MA 48 /Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) mit Kleine Bewegung, große Wirkung und „Retail“ an philoro EDELMETALLE GmbH mit Goldsuchen zahlt sich aus.

Während der diesjährigen Verleihung betonte Franz Solta, CEO Gewista: „Es freut uns, heuer eine neue Kategorie in den OOH-Award einzubringen, die Kategorie „Best Use of Digital Out of Home“. Daten und Adtech schaffen mittlerweile ganz andere Buchungsmöglichkeiten für DOOH-Kampagnen und machen diese intelligenter und auch effizienter. Wichtig bleibt es jedoch, Kampagnen nicht nur auf einen Werbeträger zu beschränken. Am meisten Impact erzielen jene Kampagnen, die verschiedene Touchpoints im ständig wachsenden Out-of-Home-Universum nutzen.“



Zahlreiche Event-Highlights

Auch in diesem Jahr gab es in der Tattoo Area die Möglichkeit, sich von professionellen Fine-Line-Tätowiererinnen ein bleibendes Kunstwerk stechen zu lassen. Zusätzlich konnten die Gäste in der „Print a Drink“-Station faszinierende Getränkekreationen in einem beeindruckenden Timelapse-Verfahren drucken zu lassen.

Eine weitere Attraktion waren personalisierte T-Shirts: Besucher:innen konnten sich vor Ort aus vier Design-Vorschlägen ein T-Shirt bedrucken lassen und nahmen so ein individuelles Andenken an den Abend mit nach Hause. Für eine „immersive Erfahrung“ sorgte auch ein 360°-Videobooth und ein Eintauchen in faszinierende virtuelle Welten.

„Unser Award hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Branchen-Benchmark im Medien-Segment entwickelt und wir sehen, dass gerade unsere digitalen Angebote in vielen Kampagnen Eingang finden und auch in der Kreation bereits mitkonzipiert werden. Wir können somit zahlreiche Settings anbieten, die unsere digitalen und analogen Welten bestens vernetzen und ergänzen. Das macht uns auch künftig zu einem wichtigen Partner in der heimischen Werbewirtschaft“, so Solta abschließend.



Alle Awards im Überblick



FASHION, BEAUTY & PHARMA



BRONZE: Nivea Luminous

Auftraggeber:in: Beiersdor

Media Agentur: OMD



SILBER: Cross-Media Kampagne Frauengesundheit

Auftraggeber:in: Pure Encapsulations®

Kreativ Agentur: Grafenberg Werbeagentur GmbH

Media Agentur: EUMEDIA Werbegesellschaft mbH



GOLD: Die Punze

Auftraggeber:in: Anton Heldwein GmbH & Co. KG – Juwelier Heldwein

Kreativ Agentur: Himmer, Buchheim & Partner GmbH



MEDIA, TOURISM & ENTERTAINMENT



BRONZE: Es lebe Fairplay

Auftraggeber:in: Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Kreativ Agentur: Jung von Matt/Donau

Media Agentur: dentsu Austria GmbH



SILBER: WOW Fun & Friends

Auftraggeber:in: Casinos Austria AG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan

Media Agentur: dentsu Austria GmbH



GOLD: FITINN NEUJAHRSKAMPAGNE 2022

Auftraggeber:in: FIMA Sportstudio Management GmbH

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH



BEST USE OF DIGITAL OUT OF HOME



BRONZE: Trotz Erkältung voll im Leben: Programmatic DOOH für Aspirin® Complex Granulat-Sticks

Auftraggeber:in: Bayer Austria GmbH

Media Agentur: EssenceMediacom Austria GmbH



SILBER: Unverpackt

Auftraggeber:in: Eduscho (Austria) GmbH

Media Agentur: MMCAgentur



GOLD: Boosting Quotes

Auftraggeber:in: BMSGPK

Kreativ Agentur: BBDO Wien

Media Agentur: Mediacom



FINANCE & TELECOMMUNICATION



BRONZE: FIX

Auftraggeber:in: Hutchison Drei Austria GmbH

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan GmbH

Media Agentur: UM PanMedia Kommunkationsberatung und Mediaeinkauf GmbH



SILBER: Q3 2022 George

Auftraggeber:in: Erste Bank & Sparkasse

Kreativ Agentur: Jung von Matt DONAU GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH



GOLD: Drohnenversicherung

Auftraggeber:in: Wiener Städtische Versicherung AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB



PUBLIC AGENDAS & CSR



BRONZE: Lebe deine Liebe!

Auftraggeber:in: Stadt Wien | Presse- und Informationsdienst

Kreativ Agentur: Lumsden and Friends



SILBER: Zupacken statt Schimpfen!

Auftraggeber:in: PULS Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes

Kreativ Agentur: Lumsden and Friends



GOLD: Arktis

Auftraggeber:in: Greenpeace

Kreativ Agentur: DDB Wien



AUTOMOTIVE, ENERGY & SERVICES



BRONZE: ÖBB Kampagne HEUTE

Auftraggeber:in: ÖBB

Kreativ Agentur: Ortner&Weihs

Media Agentur: EssenceMediacom Austria GmbH



SILBER: CO2, bye, bye

Auftraggeber:in: oekostrom AG

Kreativ Agentur: DODO Wien

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



GOLD: Sommerkampagne 2022

Auftraggeber:in: WIENER LINIEN GmbH & Co KG

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan

Media Agentur: WIENCOM Werbeberatungs GmbH



RETAIL



BRONZE: Ströck „Snack-Man“

Auftraggeber:in: Ströck Brot

Kreativ Agentur: Ogilvy



SILBER: Buchstabenklau

Auftraggeber:in: HORNBACH Baumarkt GmbH

Kreativ Agentur: HeimatTBWA\

Media Agentur: Mediaplus



GOLD: Goldsuchen zahlt sich aus.

Auftraggeber:in: philoro EDELMETALLE GmbH

Kreativ Agentur: KTHE I TEAM FARNER

Media Agentur: dentsu Austria GmbH



FOOD



BRONZE: Ja! Natürlich Tierwohl

Auftraggeber:in: Ja! Natürlich Naturprodukte Gesellschaft m.b.H.

Kreativ Agentur: Merlicek & Partner Werbegesellschaft m.b.H.

Media Agentur: Mindshare GmbH & Co KG



SILBER: Da komm‘ ich her! Frühling/Herbst 2022

Auftraggeber:in: BILLA AG

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.



GOLD: Normal oder mit Fleisch?

Auftraggeber:in: BurgerKing

Kreativ Agentur: Jung von Matt/Donau



BEVERAGE



BRONZE: Mehrweg

Auftraggeber:in: Vöslauer Mineralwasser GmbH

Kreativ Agentur: Demner, Merlicek & Bergmann / DMB.

Media Agentur: Media1



SILBER: STIEGL. UND STOLZ DRAUF.

Auftraggeber:in: Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH

Kreativ Agentur: WIEN NORD Serviceplan

Media Agentur: Media1



GOLD: Piazza Aperol

Auftraggeber:in: Campari Austria GmbH

Kreativ Agentur: Astecker Werbeagentur GmbH

Media Agentur: Mindshare



INNOVATE



BRONZE: La Dolce Vita mit Malfy in Österreich

Auftraggeber:in: Pernod Ricard Austria GmbH

Kreativ Agentur: Havas Village

Media Agentur: Havas Village



SILBER: L’Oréal Armani XMAS Kampagne

Auftraggeber:in: L’Oréal

Media Agentur: wavemaker



GOLD: GeburtsTACK – 45 Jahre IKEA

Auftraggeber:in: IKEA AUSTRIA GmbH

Kreativ Agentur: WIRZ Werbeagentur GmbH / dotsandlines GmbH

Media Agentur: Wavemaker GmbH



PUBLIC VOTING / PUBLIKUMSPREIS



BRONZE: La Dolce Vita mit Malfy in Österreich

Auftraggeber:in: Pernod Ricard Austria GmbH

Kreativ Agentur: Havas Village

Media Agentur: Havas Village



SILBER: #startyourbetter mit UNIQA

Auftraggeber:in: UNIQA Österreich Versicherungen AG

Kreativ Agentur: Springer & Jacoby Österreich GmbH

Media Agentur: Mindshareworld



GOLD: Kleine Bewegung, große Wirkung

Auftraggeber:in: Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark (MA 48)

Kreativ Agentur: UniqueFessler Werbeagentur GmbH

Media Agentur: UMPanmedia