Präzises Targeting in der Post-Cookie-Ära

Die beiden Key Player des Wiener Daten-Vermarkters DOMICOM Dominik Paulnsteiner, CEO und Christoph Brenner, CEO DMVÖ-Dialogmarketing Verband Österreich sowie DOMICOM Managing Partner, erklären im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller, warum Cookies immer mehr verschwinden oder von den Nutzern abgelehnt werden und warum First Party Data der Schlüssel zum erfolgreichen Targeting der Zukunft ist.

Paulnsteiner und Brenner wollen durch ihr gebündeltes Know-How gemeinsam neue Maßstäbe im datenbasierten Performance Marketing in der Post Cookie Ära setzen. „Unser ,Verified Performance Bundle´ ist das Tool, das in nächster Zukunft alle retten werden, die online ihre Zielgruppen mit Werbebotschaften versorgen möchten“. So die beiden Experten.

