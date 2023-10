Laufen mit den Sternen für den guten Zweck

Die Wiener PR- und Event-Agentur Himmelhoch richtet vom 09. bis 11. November in der Sternenhalle (Stückguthalle der ÖBB) den ersten Indoor-Business-Run aus. Die Teilnahme unterschiedlicher Unternehmen, Charity-Organisationen und Publikumsbeteiligung lässt auf gute Spendeneinnahmen für karitative Projekte hoffen. Darüber hinaus bietet der Event jede Menge Entertainment: Ein Promi-Lauf, Live-Musik, Food Trucks und Drinks sorgen für gute Stimmung. Im Vordergrund steht aber die Freude am Laufen für den guten Zweck.

Run.Fun.Charity. – so lautet das Motto des Sternenhalle-Business-Runs, zu dem die Agentur Himmelhoch an drei Tagen im November sowohl Unternehmen, Charity-Organisationen als auch einzelne individuelle Gruppen zum Laufen einlädt. Eva Mandl, Gründerin und Geschäftsführerin von Himmelhoch und selbst eine begeisterte Läuferin, ist davon überzeugt, mit dem Indoor Charity-Run einen Meilenstein zu setzen: „Laufen ist ein absoluter Trend, der sich langfristig etabliert hat. Immer mehr Menschen machen aktiv etwas für ihre Gesundheit, trainieren beim täglichen Joggen ihre Ausdauer und bekommen auch noch den Kopf frei. Und was gibt es Schöneres, als beim Runden drehen dabei auch noch karitative Projekte zu unterstützen.“

Unternehmen können sich für den Business-Run anmelden und Läufer:innen aus den eigenen Reihen nominieren, jeweils mit einer Laufzeit von bis zu einer Stunde. Pro gelaufener Runde wird für eine Charity-Organisation nach eigener Wahl gespendet. Es können aber nicht nur Läufer, sondern auch Walker teilnehmen, da keine Zeit gestoppt wird. Die Abwicklung liegt in den Händen der Unternehmen, wobei der Veranstalter die Anzahl der gelaufenen Runden bekannt gibt. Darüber hinaus können sich Unternehmen und Organisationen mit individuell zusammengestellten Sponsoringpaketen vor Ort präsentieren.

Die Vorteile einer Teilnahme am Business Charity-Run seien vielfältig, betont Eva Mandl und ruft Unternehmen und Organisationen, die noch nicht mit an Bord sind auf, sich noch rasch anzumelden. „Der Run fördert das unternehmensinterne Teambuilding, stärkt das Employer Branding, führt zu einer starken Medienpräsenz, verhilft zu positivem Imagetransfer, fördert die Gesundheit der Teilnehmer:innen und stärkt die Markenbekanntheit. Der erste Sternenhalle-Business-Run bietet eine großartige Gelegenheit, mit Freude und Engagement Gutes zu tun“, ist Eva Mandl überzeugt.

Kontakt für die Anmeldung:

E-Mail: office@sternenhalle.at (Eva Mandl, Martin Wilfing)