Am 28.09.2023 lud die APA zu einer Diskussionsrunde zum Thema „The Future of Fact Checking“ in die Wiener Innenstadt. In Zeiten von Fake News und Desinformation kommt unabhängigen Medien eine noch größere Bedeutung zu. Um neutral und faktenorientiert zu berichten, müssen neue Faktencheck-Techniken angewandt werden. Welche das sind und wie vor allem junge Menschen für das Thema sensibilisiert werden können, diskutierten zahlreiche Spezialist:innen aus unterschiedlichsten Bereichen. Rund 300 Gäste verfolgten vor Ort oder via Livestream gespannt die drei Panels zu den Themen „Wer schützt uns vor Fake News?“, „Fake-News-Inhalte“ und „Fake News und die Jugend“. Durch den Nachmittag führte Susanne Schnabl (ORF).

Im Mittelpunkt standen die Fragen, wie sich Desinformations-Kampagnen zuletzt entwickelt haben und mit welchen Mitteln sie Glaubwürdigkeit vortäuschen. Darüber hinaus diskutierten die Podiumsteilnehmer:innen über rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich und der EU sowie neue Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz bei der Verbreitung von Fake News eröffnet.

Am Podium:

Ingrid Brodnig, Autorin und Journalistin

Wackenreuther Eva, AFP

Sabine Frank, YouTube

Lea Frühwirth, CeMAS

Isabelle Sonnenfeld, Google

Idan Hanin, ORF

Ines Holzmüller, BAIT

Susanne Lackner, KommAustria

Anastasia Lopez, Lie Detectors

Alexander Schindler, AIT

Florian Schmidt, APA

Reinhard Steurer, Boku Wien

Stefan Voss, dpa

Jakob Winter, profil

Moderation: Susanne Schnabl, ORF

Hier geht es zur Videoaufzeichnung.