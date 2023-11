Außenwerbespezialist erweitert das Out-of-Home Portfolio

Angrenzend an die Wiener Innenstadt und in unmittelbarer Nachbarschaft der Börse und der Universität Wien präsentiert sich das brandneue MEGAgerüst als herausragende Werbemöglichkeit am Ring und an der Maria Theresien Straße.

Das neue MEGAgerüst befindet sich am Schottenring 17. Neben der hohen Frequenz an Verkehrsteilnehmern in dieser Gegend punktet der Standort zusätzlich durch drei Werbeflächen, welche jeweils eine Fläche für ca. 150m² für Werbetreibende bieten. Diese herausragende Lage entlang der beliebten Ringstraße bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Werbebotschaft in einem der bedeutendsten Zentren Wiens zu präsentieren.

„Der Schottenring ist nicht nur ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum.“, so MEGABOARD Head of Sales Sandra Machal-Hanzlovsky. Entlang der Ringstraße finden sich nicht nur zahlreiche Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine Vielzahl von Hotels, Banken und internationalen Unternehmen sowie Organisationen. Dies macht das MEGAgerüst zur perfekten Adresse, um Ihre Botschaft einer breiten und vielfältigen Zielgruppe zu präsentieren.