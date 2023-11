Beeindruckender Erfolg mit Live Recruiting Event

Wienerwald Tourismus hat gemeinsam mit [m]STUDIO & KESCH einen beeindruckenden Erfolg mit ihrem Live Recruiting Event verbucht und zeigt vor wie innovativ und zeitgemäß neue Mitarbeiter*innen gesucht, angesprochen & gefunden werden!

Am 13. November 2023 präsentierte der Wienerwald Tourismus in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnerbetrieben offene Stellen im Bereich Hotellerie im Rahmen eines wegweisenden „Live Recruiting Events“. Über 50 Personen nahmen aktiv am Live Stream teil und erhielten nicht nur die Möglichkeit, die beteiligten Betriebe und ihre Aufgaben unmittelbar kennenzulernen, sondern stellten auch gezielte Fragen.

Das dynamische Format des Live Recruiting hat die Bedürfnisse sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer prägnant dargestellt.

Unter dem Motto „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“ fand das Live Recruiting Event am 13. November im At The Park Hotel Baden statt. Zuvor aufgenommene Videos in den weiteren Partnerbetrieben: Schloss Hernstein und Berghotel Tulbingerkogel weckten das Interesse der potenziellen Bewerber*innen. Über Social Media und zahlreiche andere Kanäle wurden in Summe mehrere hundert interessierte Fachkräfte angesprochen und auf die Homepage geführt; ca. 100 Personen haben sich registriert & mehr als 50 Bewerber*innen waren live zu Gast bei der Recruiting Show eine Stunde lang dabei & erhielten dabei ein umfassendes Bild vom Arbeitsplatz, dem Betrieb und den Mitarbeitenden.



Die Betriebe wurden im Live-Interview vorgestellt, wobei Interaktivität durch die Chat-Funktion ausdrücklich erwünscht war. Das Event und die Vorstellungen der Betriebe sind nun auch nachträglich verfügbar, um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. Bewerbungen sind weiterhin möglich!

„Die Resonanz auf das Live Recruiting Event zeigt, dass es unabdingbar ist, stets neue Wege im Recruiting und in der Kommunikation zu beschreiten, um in einem wettbewerbsorientierten Umfeld relevant zu bleiben“, betonte Michael Wollinger, Geschäftsführer von Wienerwald Tourismus, der sich auch durch zahlreiche andere Projekte sowie zukünftige Veranstaltungen wie zum Beispiel „Mehr Regionalität für Ihren Gast“ oder „WienerwaldDinner“ als innovative und interessante Region positioniert.

Die Direktoren der Partnerbetriebe der Destination, darunter Linda Bläuel (Berghotel Tulbingerkogel), Axel Nemetz (At The Park Hotel Baden) und Christoph Travniczek (Schloss Hernstein), zeigten sich begeistert von dem innovativen Format. Sie sind sich einig, dass die gemeinsame Initiative und die Bündelung von Ressourcen einen positiven Beitrag für den jeweiligen Betrieb sowie für die ganze Region liefern. Erfahrungen aus anderen Branchen haben bereits den Erfolg von Live Recruiting Events unterstrichen, und die Teilnehmer*innen konnten auf einfache und zeitsparende Weise einen Einblick in ihren zukünftigen Arbeitsplatz, den Betrieb und ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen gewinnen.

Für die beiden Initiatoren des Live Recruiting Events Martin Distl (mSTUDIO) & Thomas Kenyeri (KESCH) zeigt auch diese Veranstaltung wie schon zahlreiche Workshops und Shows in den letzten Wochen & Monaten für Unternehmen wie Casinos Austria, dm, Wiener Städtische Versicherung, Main Facility Management und zahlreichen anderen, dass der Mut zu neuen und innovativen Projekten & die Wahl des richtigen Partners mit mSTUDIO/KESCH zum Erfolg führt.

Seitens der Projektleitung ergänzen Nina Nossal (mSTUDIO) & Stefan Totzauer (KESCH) noch, dass gegenüber regulären Live Recruiting Produktionen, die von einem Unternehmen gehostet werden, diesmal ein Verband (der Wienerwald Tourismus) der Träger war & sich in der Show selbst 3 renommierte Betriebe aus der Region vorgestellt & nach Mitarbeiter*innen gesucht haben. Dies war eine neue Aufgabenstellung und eine besondere Herausforderung, die jedoch dank unserer Erfahrung & in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten erfolgreich gelöst werden konnte.

Hier die Show nachsehen: