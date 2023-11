Black Friday und Cyber Monday stehen vor der Tür

Wird Temu als neue Shopping-Queen Amazon entthronen?

Shopping-Feiertage sind nicht erst seit vergangenem Jahr eines der großen digitalen Phänomene. Der Amazon Prime Day zu Beginn von 2023 hat gezeigt, dass die Lust am Online-Einkauf ungebrochen ist. Mit der geballten Kraft des anstehenden Black Friday und Cyber Monday laden Konsumenten und Konsumentinnen in dieser Saison voraussichtlich unglaubliche 1,7 Milliarden Mal bekannte Shopping-Apps herunter. Die Datenexpert:innen von data.ai haben die alljährlichen Download- und Nutzerzahlen der bekannten Retail-Apps unter die Lupe genommen und einen analytischen Blick aufs Ende des laufenden Quartals gewagt.

Trotz Kritik: Temu ist neuer Stern am Shopping-App-Himmel

Temu, der Online-Marktplatz des chinesischen Verlags PDD Holdings, hat sich in vielen westlichen Ländern als Top-App für das Jahr 2023 etabliert. Die Shopping-App hat nicht nur Klassiker wie Amazon in den Schatten gestellt. Mit Blick auf die weltweiten Downloads in den ersten drei Quartalen ist sie zur Nummer zwei der Retail-Apps gewachsen. Nicht zuletzt thront Temu in mehreren Schlüsselmärkten wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien auf Platz eins. Dabei setzt der Überflieger auf eine ausgeklügelte Mobile-First-Strategie mit Schwerpunkt auf Gamification, Flash-Deals und Kundensegmentierung.

Gut investiert: User:innen verbringen rund 26,5 Milliarden Stunden in Shopping-Apps

Die in Shopping-Apps verbrachte Zeit wird sich in den kommenden Wochen voraussichtlich 26,6 Milliarden Stunden nähern – zumindest auf Android-Geräten. Dies ist ein Anstieg von fast sechs Prozent gegenüber Q3 und das zweitbeste Quartal in der Geschichte nach Q4 2021. In der letztjährigen Weihnachtssaison ging die Nutzung von Amazon, Shein und Co. leicht zurück, da Verbraucher und Verbraucherinnen aufgrund der Corona-Lockerungen wieder vermehrt persönlich einkaufen waren. Dieses Jahr wird wiederum ein geringer Rückgang der analogen Kaufkraft erwartet. Konsument:innen besinnen sich wieder zunehmend auf digitale Angebote.

Jährlicher Endspurt: Q4 treibt Shopping-Downloads intensiv voran

In der Zwischenzeit sind die Downloads von Shopping-Apps auf iOS und Google Play weiter gestiegen. Somit lässt sich für Q4 ein Rekord von 1,75 Milliarden Downloads weltweit prognostizieren, ein Wachstum von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Mehr als die Hälfte dieses Anstiegs zwischen Q3 und Q4 wird auf zwei der größten Märkte entfallen – die USA und China – wo der Black Friday und der Singles Day diese Zunahme ankurbeln werden.

Shopping zur Weihnachtszeit: Digitale Kaufkraft nähert sich den Coronajahren an

Insbesondere in den Vereinigten Staaten erreichen die Einkäufe jedes Jahr um den Black Friday und den Cyber Monday Ende November ihren Höhepunkt. So zeichnet sich ab, dass Käufer und Käuferinnen im November und Dezember dieses Jahres jeweils mehr als 260 Millionen Stunden in Shopping-Apps auf Android-Telefonen verbringen werden. Dies liegt zwar unter der Gesamtzahl von 281 Millionen Stunden pro Monat im Coronajahr 2021, ist aber ein bescheidener Anstieg von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Was die Zahl der Downloads angeht, werden diese im November und Dezember 2023 um fast 25 Prozent auf 75,9 Millionen pro Monat steigen. Das sind pro Monat acht Millionen Downloads mehr als in der Weihnachtssaison 2022. Dieser kontinuierliche Anstieg von runtergeladenen Shopping-Apps macht wieder mal deutlich, wie umkämpft der Markt in der Weihnachtssaison ist – und wie alle Arten von Einzelhändlern gelernt haben, Kunden dort abzuholen, wo sie ihre Freizeit verbringen: auf dem Handy.

Über data.ai

data.ai, früher bekannt unter dem Namen App Annie, steht für neue Qualitätsmessung und den ersten Unified-Data-KI-Standard weltweit. Als vertrauenswürdige Quelle für Wirtschaft und Medien verfolgt das Unternehmen die Mission, das erste einheitliche Data-KI-Unternehmen zu sein, das sowohl Verbraucher- als auch Marktdaten berücksichtigt und kombiniert. Mit dem Ziel, optimierte digitale Erlebnisse zu schaffen, analysiert künstliche Intelligenz noch tiefergehende Daten und kommt so zu aussagekräftigeren Erkenntnissen.