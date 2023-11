Die vitalsten Marken im 3. Quartal

Samsung, H&M und Subway zu vitalsten Marken im 3. Quartal 2023 gekürt

Die aktuelle Welle der Goldbach Youngstar Studie, die Marken aus Sicht von Jugendlichen und Junggebliebenen hinsichtlich ihrer Vitalität bewertet, erklärt Samsung, H&M und Subway zu den Gewinnern des 3. Quartals 2023. Alle drei Stockerlplätze liegen in ihren Werten klar über der Benchmark – dem Durchschnitt aller in den letzten 11 Jahren abgefragten Marken. Samsung kann mit einem Score von 64,4% sogar einen höheren Wert als der amtierende Jahressieger vorweisen und ist somit ein heißer Kandidat für den nächsten Goldbach Youngstar Award.

Die Technologie-Marke Samsung blickt bereits auf eine erfolgreiche Goldbach Youngstar-Karriere zurück. Schon zweimal konnte man sich die begehrte Trophäe sichern: Einmal im Premieren-Jahr 2013 mit einem Score von 64,2 und einmal mit einer Bewertung von 59,4 im Jahr 2016. Im Jahr 2021 reichten 64,4 Punkte nur zur Silbermedaille. Man darf also gespannt sein, ob Samsung sich in der aktuellen Jahreswertung mit dem gleichen Score durchsetzt.

Die zweitplatzierte Marke H&M erreicht in der vorliegenden Welle einen Score von 49,6. Dicht gefolgt auf Platz drei findet sich mit 47,9 Punkten die Sandwichkette Subway.

Die Marke Samsung wird – bei einer Bekanntheit von 92% – von 95% als (sehr) positiv oder zumindest neutral wahrgenommen. Mehr als drei Viertel ordnen Samsung (eher) der Zukunft als der Vergangenheit zu. Bereits vor Ansicht des aktuellen Spots, beschreiben 66% der Studienteilnehmenden die Marke Samsung als „modern“ und 56% als „innovativ, neuartig“. Der aktuelle Werbespot zahlt besonders auf die Eigenschaften jugendlich (+22%), lustig (+24%), originell (+10%), unterhaltsam (+10%) und besonders (+13%) ein.

Die Modekette H&M ist ebenfalls bei 92% der Befragten bekannt, die Brand wird dabei von 75% als positiv bis neutral wahrgenommen. Vor Ansicht des Spots erhalten vor allem die Eigenschaften „modern“ und „jugendlich“ die größte Zustimmung bei den befragten Jugendlichen. Der Spot konnte die Wahrnehmung punkto Jugendlichkeit sogar noch erhöhen (+2%). Außerdem steigert der Werbespot die Bewertung der Marke H&M als unterhaltsam (+6%).

Bei Subway liegt die Markenbekanntheit laut dieser Youngstar Erhebung bei 81%, 77% nehmen die Marke (sehr) positiv oder neutral wahr. In dieser Welle war der Einfluss des aktuellen Spots auf die Einstellung der Studienteilnehmer*innen bei der Marke Subway am deutlichsten spürbar. So kann etwa die Eigenschaft „jugendlich“ aufgrund des Spots um 7% zulegen. Eine noch deutlichere Steigerung gibt es nach der Ansicht des Spots auch in Bezug auf die Aktivität der Marke (+12%). Zudem wird Subway als modern und originell gesehen.

„Alles in allem war diese Welle eine besonders starke im Hinblick auf Markenvitalität. Alle drei Marken können von Haus aus bereits auf ein sehr jugendliches Image verweisen. Seit dem Jahressieger aus dem Jahr 2021 konnte außerdem keine seither abgefragte Brand einen derart hohen Wert wie Samsung verzeichnen. Und Samsung ist dabei nicht gealtert – im Gegenteil: Die Marke kann ihren Wert von 2021 auf hohem Niveau halten und im Vergleich zu den vorangehenden Jahren sogar ausbauen.“, fasst Josef Almer, Goldbach Austria Geschäftsführer die vorliegenden Quartalsergebnisse zusammen.

Als Goldbach Youngstar wird quartalsweise auf Basis einer quantitativen Untersuchung des Österreichischen Gallup Instituts jene Marke ermittelt, die in der jungen und junggebliebenen Zielgruppe als „vitalste und jüngste“ gilt. Der Score, der die Basis des Ergebnisses darstellt, setzt sich dabei aus 3 Teilscores zusammen: Marke – Spot – Vorher/Nachher Vergleich.