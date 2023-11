Mobile Communications Report 2023

Der aktuelle Mobile Communications Report von Mindtake Research in Zusammenarbeit mit dem interactive advertising bureau austria präsentiert Zahlen, Daten und Fakten zu den mobilen Nutzungsgewohnheiten der Österreicher. Personalisierte, interaktive Werbung auf dem Smartphone immer beliebter.

Im August 2023 befragte das Institut Mindtake Research im Auftrag des interactive advertising bureau austria 1.018 für die Gesamtbevölkerung repräsentative Personen zu ihren mobilen Nutzungsgewohnheiten. Die aufschlussreichen Ergebnisse des aktuellen Mobile Communications Reports sind nicht nur soziodemografisch, sondern auch in drei digitale Nutzertypen Digital Natives, Immigrants und Outsiders unterteilt. Wenig überraschend, stehen die Internet- und Appnutzung auf dem Smartphone hoch im Kurs. Nicht weniger als 99 Prozent der Österreicher nutzen das Internet auf ihrem Smartphone und 96 Prozent verwenden Apps: Große Unterschiede zeigen sich bei den unterschiedlichen Nutzertypen sowie bei Alter und Geschlecht. So werden kostenpflichtige Apps beispielweise überwiegend von Männern genutzt.

Rund 80 Prozent der Österreicher nutzen täglich Instant-Messaging-Dienste wie beispielsweise Whatsapp, Threema, Teams oder Skype auf dem Smartphone, dicht gefolgt von Internetsurfen mit 74 Prozent. Musikstreaming-Dienste wie beispielweise Spotify werden besonders häufig von der Altersgruppe der 15- bis 29-jährigen auf dem Smartphone genutzt. Die am häufigsten genutzte On-Demand-Plattform für Video Content über das Smartphone ist Youtube mit 58 Prozent, gefolgt von Amazon Prime Video mit 33 Prozent und Netflix mit 32 Prozent, gefolgt von lokalen Anbietern, Disney+ und deutschsprachigen Broadcaster-Mediatheken.

„Die Popularität von Smartphones für das Streamen von visuellen Inhalten zeigt deutlich, dass viele Menschen unterwegs und in einem Start-Stopp-Stil schauen – sei es während des Pendelns, auf Reisen oder in Situationen, in denen das Ein- und Auspacken eines Laptops nicht praktikabel ist. Es geht nicht mehr nur um ‚Movie and Chill‘, sondern um ‚Video and Run‘. Dies birgt auch interessante Möglichkeiten für die Zukunft der Werbung“, so Eva Oberecker-Kurys von Mindtake Research.