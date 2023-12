COPE vermarktet ab sofort die starken Lifestyle-Magazinmarken der Bundesländerinnen

Nicht nur das Onlineportal der WIENERIN bereichert und vergrößert das Lifestyleumfeld des COPE-Netzwerks, ebenso mit an Bord sind ab sofort ihre Schwestern aus den Bundesländern.

Was alle Bundesländerinnen vereint: sie sind die Lifestylemedien in ihrer Region und dort liegt auch ihre Stärke und ihr USP, der sie von anderen Hochglanzmedien unterscheidet. Sie schauen zwar weit über die Grenzen hinaus, auch international, aber bieten durch ihre regionale Verankerung die notwendige und einzigartige Nähe zur Zielgruppe. Neben neuesten Trends aus Mode, Style und Beauty finden User:innen starke Geschichten, People- und Society-Storys sowie die besten Freizeittipps und schönsten Reiseziele aus der Region. Die Portale zeigen interessante Unternehmen und Persönlichkeiten aus den jeweiligen Bundesländern, informieren über kulinarische Erlebnisse, kulturelle Ereignisse sowie gesellschaftliche Highlights aus den jeweiligen Regionen.

„Regionalität und Einzigartigkeit, Raffinesse und Vielfalt sind die Markenzeichen unserer Bundesländerinnen. Wir wachsen an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kund:innen, schließlich ist für sie das Beste gerade gut genug. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem COPE-Netzwerk für den optimalen österreichweiten Auftritt unserer Lifestyleportale.“ Andreas Eisendle, Geschäftsführer Life Style Magazin Verlags GmbH – Die Bundesländerinnen

5 Mio. Lifestyle-Interessierte im COPE-Netzwerk

Werbetreibende erreichen über das Lifestyle-Umfeld des COPE-Netzwerks mehr als 5 Mio. heimische Internet-Nutzer:innen mit Lifestyle-Interesse (ÖWA 2023-II, 5.118.000 Unique User, durchschnittlicher Monat). Das entspricht einer Nettoreichweite von 72,8 %. Insgesamt stehen rund 26 Mio. Ad Impressions für die verschiedensten digitalen Werbeausspielungen zur Verfügung (Equativ Adserver, Daten pro Monat, QS 1-3/2023).

„Als Nr. 1 Online-Vermarktungsgemeinschaft in Österreich sind die Bundesländerinnen als regionale Lifestyle Nr. 1 eine inhaltlich und Zielgruppen-technisch super spannende Ergänzung für unser Medienportfolio. Sie passen perfekt in unser Premium-Publisher-Umfeld, in dem wir Brand Safety großschreiben und Unternehmen wie Agenturen den besten Zugang zu Onlinewerbung bieten können.“ Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin COPE Content Performance Group