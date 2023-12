In diesem Gespräch zwischen dem langjährigen Eventmanager und Buchautor Nils Cordell und MedienManager Herausgeber Otto Koller, geht es um die Frage wie Events nachhaltiger werden und was das mit Digitalisierung zu tun hat.

Zusammen mit Co-Autor Heiner Weigand hat Nils Cordell das Buch „Nachhaltigkeit im Eventmanagement“ für eine Zielgruppe geschrieben, die in bisherigen Publikationen noch weitgehend außen vor geblieben ist: Die Menschen in Unternehmen, Organisationen und Vereinen, die vor der Herausforderung stehen, Vorgaben der Leitungsebene oder vorhandener Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen. Das Buch beantwortet nicht zuletzt auch ganz konkret Fragen wie: Wie genau gelingt der Start in eine nachhaltigere Veranstaltung? Wo sind die größten Hebel? Wo lauern die Stolperfallen? Welche (meist überraschend einfach umzusetzende) Praxisbeispiele bietet der Markt momentan?

