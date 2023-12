Zwei Jahre Shopping Center Advertising

Die Unit Shopping Center Advertising des Out-of-Home Marktführers Gewista feiert ihren zweiten Geburtstag und blickt auf erfolgreiche Jahre mit außergewöhnlichen Kampagnen zurück. In den beiden größten Shopping Centern des Landes, dem Westfield Donau Zentrum und der Westfield Shopping City Süd wurden in den vergangenen beiden Jahren über 400 Kampagnen mit mehr als 200 Kund:innen (z.B. BIPA, Almdudler, Sky, Samsung, Coca-Cola, IKEA, Vöslauer, NÖM,..) umgesetzt.



First Mover BIPA

BIPA geht voran und setzt als erster Gewista Kunde eine Formatsprengung in einem Shopping Center um. Die Entscheidung für die Platzierung dieser Kampagne in den hektischen Tagen der Vorweihnachtszeit soll die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe maximieren. BIPA will mit dieser impactstarken Kampagne während der intensiven Adventzeit den zahlreichen Besucher:innen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Diese weihnachtliche Formatsprengung wird in den beiden größten Shopping Centern Österreichs, dem Westfield Donau Zentrum und der Westfield Shopping City Süd zu sehen sein. BIPA setzt damit ein Zeichen für Innovationskraft und Kreativität in der Werbelandschaft.

Michaela Mülleder, BIPA Leitung Marketing & Eigenmarken Strategie und Kommunikation, über die außergewöhnliche Umsetzung: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, unsere Kund:innen auf innovative und kreative Weise zu erreichen. Aus diesem Grund freuen wir uns – gemeinsam mit Gewista – die Digital Screens mit Formatsprengung umzusetzen und so den BIPA-Weihnachtszauber sowohl in der Westfield Shopping City Süd sowie im Westfield Donau Zentrum zu versprühen.“

Marijana Prtija, Head of Westfield Rise Austria & Germany, über die aktuelle Kampagne: „Wir von Westfield Rise lieben natürlich jede Art von Sonderumsetzungen in unseren Malls. Daher sind wir sehr froh, dass wir diese impactstarke Brand Experience jetzt in unseren beiden Westfield Destinationen in Österreich mit Gewista und BIPA gemeinsam umsetzen können. Es ist großartig, dass wir mit Gewista einen starken & innovativen Partner gefunden haben.“



Gewista gestaltet Zukunft von Retail Media

Gewista feiert nach zwei Jahren erfolgreicher Präsenz im Bereich Retail Media in Österreichs beiden größten Shopping Malls ein beeindruckendes zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung spiegelt die stetig wachsende Bedeutung der innovativen Werbeform „Retail Media“ wider, die sich zunehmend etabliert. Die Nähe zum Konsumenten direkt am Point of Sale (POS) macht Retail Media für Werbetreibende besonders attraktiv. Sowohl für den Handel als auch für Marken eröffnen sich dadurch vielfältige Chancen und Möglichkeiten für zusätzliche Umsätze.

Heike Fischer, Shopping Center Advertising Managerin bei Gewista, über die Erfolgsgeschichte: „Mit den Werbemöglichkeiten von Gewista können wir die Customer Journey von der Anreise in die Shopping Malls bis direkt in den Store bzw. das Geschäft verfolgen. Unsere Digitalen City Lights sind an den höchst frequentierten Standorten in den beiden größten Shopping Malls in Österreich platziert. Die Besucher:innen der Malls können diese gar nicht übersehen. Der große Vorteil von „Digital-Retail-Media“ ist, dass Kund:innen bereits in Kauflaune sind. Wir wissen, die persönliche Ansprache ist nach wie vor der beste Weg, um Kund:innen zu binden und die Anzahl der Käufe zu erhöhen.“

Andrea Groh, CSO bei Gewista, sieht großes Potenzial im Bereich Retail Media: „Wir verknüpfen unsere attraktiven Werbeflächen vor Ort mit kreativen Ansätzen und können Kund:innen somit direkt am Point-of-Sale abholen. In zunehmendem Maße sind es auch digitale Formate, die zum Einsatz kommen, und wo wir via DOOH und programmatic Advertising neue Wege gehen. Wir können somit mit unserem Retail Media Konzept schon jetzt Kampagnen mehrdimensional und awareness-stark in Szene setzen. Die große Nachfrage in diesem Bereich bestätigt unsere Strategie.“



Zusätzliche Expansion nach Graz

Aufbauend auf dem Know-how rund um Gewista Shopping Center Advertising wird das Gewista Partnerunternehmen Ankünder gemeinsam mit der ShoppingCity Seiersberg Mitte 2024 DOOH an den attraktivsten Indoor-Locations neu inszenieren. Die ShoppingCity Seiersberg ist das drittgrößte Einkaufszentrum in Österreich sowie das größte Center im Süden Österreichs. Die einzigartigen Unique-Shops ziehen zahlreiche Besucher:innen bis über die österreichischen Grenzen hinaus an.

Dieter Weber, Ankünder: „In Zukunft werden hier auf zwei Etagen verteilt insgesamt 28 Flächen mit modernsten Full HD Screens bespielt. Somit wird es möglich sein, die über 7,2 Mio. Kunden pro Jahr direkt am Point of Sale anzusprechen und den letzten Kaufanreiz auszulösen. Gepaart mit unserem DOOH-Netz im Großraum Graz ist das die ideale Kombination und ein großer Pushfaktor im Mediamix.“

Franz Solta, CEO Gewista, abschließend: „DOOH (Digital Out Of Home) ist derzeit das weltweit am schnellsten wachsende Media-Segment. Zusätzlichen Wachstumsschub erzeugen wir mit der Erschließung neuer Business-Segmente. Unser jüngstes Geschäftsfeld heißt Retail Media mit hohen zweistelligen Zuwachsraten. Dieses Segment steht daher auch 2024 ganz klar in unserem strategischen Fokus. Denn wir wollen gemeinsam mit dem Handel das Shopping-Erlebnis weiter ausbauen“.