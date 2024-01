Audio Analyzer Österreich

Mehr als 25 Mio. Sessions von Privatsendern zeigen Stabilität im Nutzungsverhalten!

Österreichweit haben die teilnehmenden Privatradios im 4. Quartal 2023 mehr als 25 Mio. Sessions (>60s) generiert. Die Sender haben dabei eine durchschnittliche Hördauer von ca. 86 Minuten bzw. eine Gesamthördauer von knapp 36 Mio. Stunden aller Sender. Damit konnten die teilnehmenden Sender die Reichweiten deutlich ausbauen!

Die Ausweisung umfasst die relevanten Daten zu Sessions (Woche, 2 Wochen, Monat), Sessionlänge und Hörstunden (Woche, 2 Wochen, Monat). Die Veröffentlichung der Leistungswerte erfolgt über die Website www.audio-analyzer.at . Dort sind die ausgewiesenen Daten nach Sendermarke gesamt in Tabellenform ersichtlich.

Die Leistungswerte der Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios werden einheitlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Audio-Plattformanbieter QuantumCast digital GmbH erhoben und in Kooperation mit der RMS Austria veröffentlicht. Die Daten wurden von dem unabhängigen Datenanalyse-Spezialisten Quantyoo GmbH & Co. KG geprüft und bestätigt.

Andrea Heidrich, GF RIG Radio Innovations GmbH: „Die Privatradiosender können ihr stabiles Reichweitenniveau auch im Online Audio Bereich deutlich ausbauen, nämlich gleich um fast 3 Mio. Sessions – das freut mich für die teilnehmenden Sender ganz besonders! Egal ob UKW, DAB oder IP, die Privatradiosender beweisen erneut ihre Relevanz für den gesamten Werbemarkt und sind auch im Online Audio Bereich zu einer fixen Größe gewachsen.“

Quantyoo ist Technologieanbieter für die rechtssichere Erhebung, Verwendung und Vermarktung von Nutzerdaten. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über Vermarktung hinausgeht: So werden beispielsweise für Audiounternehmen Streamingdaten veredelt, sowie Insight-Tools und Apps zur Musik- und Programmoptimierung zur Verfügung gestellt. Das Team bringt eine langjährige branchenübergreifende Expertise mit und hilft bei der Umsetzung einer zukunftsorientierten Datenstrategie.