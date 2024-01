SEO ist tot lang lebe SEO!

Bereits 2022 begann eine regelrechte Revolution in der Technologiewelt. ChatGPT ist seitdem in aller Munde und Rivalen wie Amazon, Google, DeepMind und andere sind überaus bestrebt und aktiv dabei, ihre Chatbot-Systeme zu optimieren und sie effizienter, sicherer und benutzerfreundlicher zu machen. Google hat im Dezember 2023 seine neue KI GEMINI vorgestellt, mit der das Unternehmen im Wettrennen um User aufholen – oder besser: zum Überholen ansetzen will.

Im Gespräch mit Österreichs SEO Urgestein Michael Kohlfürst hinterfragt Otto Koller, Herausgeber MedienManager, welche Verschiebungen Chatbot-Systeme für traditionelle Suchmaschinen nach sich ziehen werden. Kohlfürst ist SEO Experte der ersten Stunde und seit 1996 mit Google & Co per Du. 1999 gründete er PromoMasters als Österreichs erstes auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiertes Unternehmen.

Er ist Speaker auf der DMEXCO, SEOcampixx und bei vielen weiteren Top Online Marketing Events. Auch in Medien wie der Website Boosting, MedienManager, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten oder auch dem ORF ist er gefragter Gesprächspartner. Als Vortragender für die Fachhochschulen Österreichs, dem WIFI und für Workshops ist er anerkannt und beliebt.

