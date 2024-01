State of the Media Umfrage

Nehmen Sie als Journalist am „State of the Media” Report teil

Jährlich befragt Cision Journalisten weltweit, um zu erfahren, welchen Herausforderungen sie in den vergangenen 12 Monaten gegenüberstanden und wie die Journalisten Ihre Zusammenarbeit mit PR-Verantwortlichen bewerten. Der Bericht soll dazu beitragen, dass PR-Profis ein besseres Verständnis davon erhalten, wie Journalisten arbeiten und was ihre Arbeit ausmacht. Dieses Wissen soll das professionelle Verhältnis zwischen Journalisten und PR-Profis weiter verbessern. Die Befragung für den diesjährigen Report läuft noch bis zum 4. Februar 2024.

Zur anonymen Teilnahme