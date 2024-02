Die Werbebilanz 2023 kommt im wahrsten Sinne mit einem blauen Auge davon.

Insbesondere die ersten Monate im Jahr fielen geradezu ernüchternd aus. Die Erholung, die sich Mitte des Jahres angekündigt hatte, wurde nun zum Finale des Jahres deutlich beschleunigt. Dies reüssiert letztendlich mit einem Bruttowerbevolumen von 4,67 Mrd. Euro in einem marginalen Plus von 0,3 % in Relation zum Vorjahr im Bereich des AboveTheLine.