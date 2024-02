Die ARS Akademie veranstaltet am 7.3.2024 das Event „Powercouple KI & Arbeitswelt“ geprägt von künstlicher Intelligenz. KI ist nicht nur Thema der Veranstaltung – die künstliche Intelligenz wird aktiv bei der Organisation, Vermarktung und Durchführung des Events genutzt. Zudem versammeln sich namhafte Expert*innen zum gemeinsamen Wissensaustausch.

Das Thema KI wird 2024 prägen – und darüber hinaus eine Revolution darstellen, wie es einst das Internet getan hat. Wie bei allen Neuerungen ist es dabei wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und sich rechtzeitig auf Veränderungen einzustellen. Denn nur wenn die Spielregeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz gemeinsam gestaltet werden, kann auch das meiste aus dieser Technologie geholt werden. Die ARS Akademie veranstaltet daher ihr Event Powercouple KI & Arbeitswelt in Wien und lädt zum Austausch zwischen Interessent*innen und Expert*innen zu relevanten KI-Themen der Arbeitswelt ein.

„ Am 7. März setzen wir neue Impulse für die Verbindung von KI und Arbeitswelt. Unsere Mission ist es, Einblicke in die Potenziale von KI für Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen zu bieten und einen Austausch über zukunftsweisende Lösungen zu ermöglichen. Dieses Event ist ein Sprungbrett für alle, die die Arbeitswelt von morgen aktiv mitgestalten wollen “, so Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

Live Sparring mit ChatGPT und KI-generierte Streams

Das Programm ist mit Fokus auf Interaktivität gestaltet worden. Geplant ist unter anderem eine Live Sparring Session mit ChatGPT, in der die KI mit kritischen Fragen live on Stage herausgefordert wird. Bei der Silent Stage um 10:30 Uhr können Besucher*innen zwischen zwei verschiedenen Streams wählen, deren Vorträge beide von einer KI generiert wurden. Im Anschluss daran stehen Expert*innen live auf der Bühne, um offene Fragen dazu zu beantworten. Beim Fokus auf Interaktion dürfen auch klassische Workshops nicht fehlen. Die Workshop-Themen sind unter anderem die „Erhebung und Analyse von Risiken beim Einsatz von KI“ oder auch „KI als neue*r Mitabeiter*in“. Weiters finden diverse Impulsvorträge der Speaker*innen zu relevanten KI-Themen statt.

KI-Koryphäen unter einem Dach versammelt

Unter den Hauptredner*innen finden sich z. B. Nahed Hatahet, Gründer und CEO von HATAHET productivity solutions und Experte für den Arbeitsplatz der Zukunft. Weiters Jeannette Gorzala, sie ist Rechtsanwältin und Gründungspartnerin der Kanzlei jgo_legal, spezialisiert auf KI und Wirtschaftsrecht. Clemens Wasner ist CEO von EnliteAI, einem österreichischen AI-Startup, sowie Mitgründer und Vorsitzender von AI Austria, einem unabhängigen Verein zur Förderung von AI in Österreich. Staatssekretär Florian Tursky vertritt die Agenden der Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation auf internationaler Ebene. Waltraud Jelinek-Krickl ist CFO bei Krickl GmbH und ist aktuell an Projekten wie SimplifAI und AI-EDU beteiligt. Ein vollständiger Überblick der Speaker*innen findet sich auf der Event-Website.

Engage, Interact & Learn

Das Event findet auf insgesamt drei Ebenen direkt in der ARS Akademie statt: Der erste Stock steht unter dem Motto „ENGAGE“, dort finden nicht nur die interaktiven Workshops statt, hier können Besucher*innen neue Tools direkt testen. Im zweiten Stock findet sich, ganz nach dem Motto „INTERACT“, der F&B Bereich sowie die Business Lounge und die Aussteller. Im dritten Stock befindet sich die Bühne für alle Vorträge, wie der Silent Stage, den Keynotes, dem Expertenduell usw. – ganz nach dem Motto „LEARN“.

Alle Infos auf einen Blick

Datum und Uhrzeit: 07.03.2024, ab 9 Uhr

Ort: ARS Akademie, Schallautzerstraße 4, 1010 Wien





Mehr Informationen unter: https://ars.at/powercouple