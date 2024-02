So einfach geht digitale Transformation in KMU

In diesem MedienManager-Talk zwischen Manuel Holzer, seines Zeichens Enterprise Account Executive bei Pahawk und dem MedienManager Herausgeber Otto Koller geht es um „Das neue Normal“ oder einfach gesagt um die Frage: Warum die Digitalisierung der Buchhaltung und die Einführung von Firmenkreditkarten sinnvoll sind.

In einer sich ständig verändernden Geschäftswelt sind anpassungsfähige und effiziente Finanzsysteme wichtiger denn je. Im Zentrum dieses Wandels steht die Digitalisierung der Finanzprozesse: eine neue Ära der Effizienz für die Buchhaltung. Digitale Technologien machen das Leben der Buchhalter von heute um so vieles leichter. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie sich durch Papierberge kämpfen mussten und in denen wichtige Belege plötzlich unauffindbar waren. Der Schlüssel dabei ist die Verlagerung von manuellen hin zu automatisierten Prozessen.

Eines der Unternehmen, das in diesem Bereich Lösungen anbietet, ist Payhawk. Seine Dienstleistungen ermöglichen eine effizientere Verwaltung von Firmenkreditkarten und eine automatisierte Buchhaltung, die sich fast von selbst macht. Ungefähr 80 Prozent aller Finanzprozesse, die zuvor manuell erledigt werden mussten, können damit in Unternehmen automatisiert werden.

